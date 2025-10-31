Estrategia, sostenibilidad e innovación para impulsar Canarias

Visión estratégica para un desarrollo sostenible

Canarias afronta un momento crucial. Las islas se enfrentan a retos complejos como la insularidad, la diversificación económica, la transformación digital y el cumplimiento de los compromisos en sostenibilidad. En este escenario, contar con aliados estratégicos que comprendan la realidad local y sean capaces de traducir los desafíos en oportunidades se vuelve esencial.

Desde hace 15 años, Plan B Group se ha consolidado como una consultora de referencia en las Islas Canarias. Su propuesta es clara: acompañar a organizaciones públicas y privadas en el diseño y ejecución de estrategias que impulsen su crecimiento, generen impacto positivo y fortalezcan el ecosistema regional. Su experiencia se extiende a empresas, administraciones públicas y entidades del tercer sector, ofreciendo soluciones adaptadas al contexto insular y alineadas con las grandes agendas globales.

“Nuestra fortaleza está en entender profundamente la realidad de Canarias y diseñar soluciones que respondan a sus retos específicos”, explica Cynthia Albelo, coordinadora de proyectos y cultura corporativa de Plan B Group.

Consultoría estratégica, sostenibilidad y transformación digital

El trabajo de Plan B Group se estructura en torno a varias líneas de actuación clave que responden a las prioridades de desarrollo económico, social y ambiental de Canarias.

La consultoría estratégica es una de sus áreas centrales. La empresa acompaña a organizaciones en la definición de sus hojas de ruta, ayudándolas a anticipar cambios, fortalecer su competitividad y tomar decisiones informadas. Este enfoque estratégico se complementa con un trabajo activo en procesos de innovación, diseño de modelos de negocio y mejora organizativa.

La sostenibilidad es otro de sus pilares. Plan B Group es una de las empresas canarias más activas en la implantación de la Agenda 2030 y la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, colaborando estrechamente con administraciones, empresas y ciudadanía en la definición de planes de acción locales y sectoriales. A través de su trabajo, ha impulsado decenas de proyectos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promoviendo un cambio real en ámbitos como la igualdad, la movilidad sostenible, la gestión eficiente de los recursos, la educación, la economía circular y la participación ciudadana.

En paralelo, la consultora ha acompañado a más de 70 organizaciones en los últimos años en su proceso de transformación digital. Automatización, comercio electrónico, marketing digital, ciberseguridad y gestión de datos son algunos de los ámbitos en los que la empresa trabaja para reforzar la competitividad de las organizaciones canarias.

“La digitalización no es solo implantar herramientas, sino repensar procesos, desarrollar nuevas competencias y preparar a los equipos para liderar el cambio”, explica Arissa López, consultora de negocio en Plan B Group.

Internacionalización y alianzas estratégicas

En un mundo cada vez más interconectado, la internacionalización se ha convertido en una oportunidad clave para el tejido productivo de las Islas. Plan B Group ha acompañado a numerosas empresas en su apertura a mercados exteriores, especialmente en la región macaronesia y África Occidental (Madeira, Azores, Senegal y Cabo Verde), facilitando análisis estratégicos, preparación de planes de internacionalización y búsqueda de oportunidades comerciales y de cooperación.

“Canarias ocupa una posición geoestratégica única. Ayudamos a las empresas a convertir esa ventaja en una oportunidad real de crecimiento”, señala Alberto Santana, director general de Plan B Group.

La consultora ha desarrollado también una sólida red de alianzas público-privadas que incluye universidades, administraciones públicas, empresas y entidades del tercer sector. Esta colaboración intersectorial ha permitido impulsar proyectos con alto impacto en innovación, sostenibilidad y competitividad, consolidando a Plan B Group como un agente facilitador de sinergias.

Ecosistema de innovación y compromiso de futuro

Uno de los rasgos diferenciales de Plan B Group es su capacidad de actuar como conector de ecosistemas: vincula conocimiento académico, políticas públicas, innovación empresarial y participación ciudadana para generar soluciones transformadoras.

Su papel activo en redes y proyectos como las Comunidades RIS3 Canarias, la localización de los ODS en municipios y la tutorización de programas de innovación y digitalización para pymes y micropymes, le ha permitido situarse en el centro de múltiples procesos de cambio regional.

“No basta con tener ideas: hay que construirlas con las personas y organizaciones que las hacen posibles”, afirma Santana.

Más de 15 años de impacto y visión compartida

Este 2025, Plan B Group celebra 16 años de trayectoria como consultora canaria. Durante este tiempo, ha impulsado centenares de proyectos estratégicos que han contribuido a fortalecer la competitividad, la sostenibilidad y la resiliencia de organizaciones públicas y privadas en todo el Archipiélago.

Mirando hacia adelante, la empresa reafirma su compromiso con la transformación sostenible, digital e internacional de Canarias. Su apuesta pasa por seguir tejiendo alianzas, impulsando proyectos innovadores y acompañando al tejido productivo en los cambios que definirán el futuro de las Islas.