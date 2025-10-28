Worten Canarias inaugura el mes del Black Friday: las mejores ofertas llegan antes que nunca

Worten Canarias da comienzo al mes del Black Friday, adelantando las ofertas más esperadas del año en sus 23 tiendas en Canarias y en la web canarias.worten.es. Desde hoy, los clientes podrán acceder a grandes ofertas de hasta un 50% de ahorro en tecnología, electrodomésticos y productos para el hogar, con todas las ventajas que distinguen a la marca.

Con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia de compra y facilitar la anticipación de las compras navideñas, Worten Canarias pone a disposición de sus clientes devoluciones ampliadas hasta el 31 de enero, envío gratis en miles de productos, cómoda financiación, servicio técnico en tienda y, como siempre, precio mínimo garantizado.

Worten Canarias pone a disposición de sus clientes devoluciones ampliadas hasta el 31 de enero / JFT

Desde hoy mismo, Worten lanza promociones especiales, ofertas semanales y descuentos exclusivos, tanto en tiendas físicas como online, reforzando su compromiso con ofrecer la mejor tecnología al mejor precio y con las condiciones más ventajosas del mercado canario.

Además, Worten ha sido reconocida recientemente como “Mejor Comercio Online del Año” en la categoría de Electrodomésticos, un galardón que reafirma su liderazgo en el sector y su apuesta por la confianza, el servicio y la atención al cliente.

Estas iniciativas permiten a los consumidores disfrutar antes de los descuentos más esperados, con todas las garantías, ventajas y la cercanía que caracterizan a Worten Canarias.

Worten continua así reforzando su apuesta por el mercado canario, donde sigue consolidando su expansión con aperturas de nuevos puntos de venta y la creación de empleo local, fomentando así el desarrollo económico de las islas.

Worten Canarias. El Black Friday empieza hoy.