Soluciones energéticas sostenibles para un futuro eficiente y rentable

Clima Canarias Renovables se ha consolidado como una empresa referente en el Archipiélago, ofreciendo soluciones integrales en energía solar y sistemas energéticos avanzados que optimizan el consumo y garantizan eficiencia adaptada a las necesidades de cada cliente.

Comprometidos con las energías limpias y renovables, su enfoque combina innovación tecnológica, sostenibilidad y ahorro económico. Entre sus principales servicios destacan las instalaciones de placas fotovoltaicas, que permiten a los clientes reducir significativamente su huella de carbono mientras disminuyen de manera notable la factura eléctrica. Para complementar estos sistemas, la empresa también ofrece baterías de litio de alto rendimiento, que permiten almacenar energía y mantener el suministro eléctrico incluso ante cortes de la red pública.

Clima Canarias Renovables, ubicada en San Isidro (Tenerife), amplía su catálogo con sistemas de Aerotermia para Agua Caliente Sanitaria (ACS), capaces de reducir hasta un 80% la factura de electricidad frente a los sistemas convencionales de termos eléctricos. Asimismo, la empresa ha desarrollado un revolucionario sistema de climatización de piscinas mediante placas de alto rendimiento, logrando un coste de electricidad cercano a cero y reemplazando de manera eficiente las bombas de calor tradicionales.

En la instalación de sistemas fotovoltaicos en naves industriales el ahorro energético y económico es especialmente significativo. Estas instalaciones permiten a las empresas reducir su dependencia de la red eléctrica. Paralelamente, la empresa ha detectado un creciente interés por parte de las comunidades de vecinos, que ven en la energía solar una oportunidad real de abaratar costes, aumentar la eficiencia energética del edificio y contribuir de forma directa a la transición hacia un modelo más sostenible y responsable con el medio ambiente.

Toda la labor de Clima Canarias Renovables está respaldada por profesionales cualificados y certificados en la UE, incluidos ingenieros especializados que gestionan cada proyecto de principio a fin, desde el presupuesto inicial hasta la entrega de la instalación. Su equipo de ingeniería se encarga de toda la documentación y los trámites legales necesarios.

Además, los clientes de Clima Canarias Renovables pueden beneficiarse de ventajas fiscales destacadas: deducciones en IRPF de hasta el 40–60 %, reducción de hasta un 50 % en I.B.I. durante 25 años (según ayuntamiento), y deducción del 25 % por certificado energético en la declaración de la renta.

La empresa asegura garantías completas desde la entrega de la planta fotovoltaica, incluyendo revisión de placas, conexiones, sistema eléctrico e inversor, y cuenta con garantías de fábrica de larga duración: paneles solares, 25 años de garantía y 30 años en producción, inversores 10 años, y baterías, 10 años. web https://climacanarias.com – correo: info@climacanarias.com