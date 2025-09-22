La ciudad es la nueva pasarela
El animal print, especialmente el estampado de serpiente, se convierte en protagonista esta temporada
Redacción
Jon Kortajarena, Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel toman la ciudad de Lisboa como una pasarela, irradiando diversión, frescura y naturalidad.
Los looks vienen cargados de nuevas tendencias: el street style se adueña de la temporada. Ya es otoño en El Corte Inglés.
Esta temporada predominan los tonos cálidos y sofisticados como el marrón, el gris topo y el berenjena. El animal print, especialmente el estampado de serpiente, se convierte en protagonista, mientras que las prendas estructuradas y las siluetas marcadas se imponen como símbolo de poder, estilo y personalidad.
La campaña ha sido realizada por la productora CAP, dirigida por Álvaro Colom y los equipos internos de El Corte Inglés. La canción elegida es River de Miley Cyrus.
- España subasta desde 150 euros vehículos de lujo incautados a los narcos: 'Los precios son casi de chatarra
- Así se perfila el próximo Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: nuevas formaciones, una decena de bajas y 105 grupos
- Reducen a un varón armado que causó terror en una guagua en Tenerife
- Luis Yeray Gutiérrez: «No hay desarrollo de La Laguna sin soterrar la autopista del Norte»
- Arona pone los cimientos para liderar la creación de viviendas en Canarias
- Ninguna empresa se interesa por salvar el histórico Teatro Baudet de Santa Cruz de Tenerife
- Otra muestra de firmeza del Tenerife: 3-0 al Ourense
- Juan Peña: recuerdos tinerfeños de una vida en la gasolinera familiar