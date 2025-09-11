Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canaauto presente en la presentación del nuevo BMW iX3 en Múnich: The First of a New Era

La firma canaria se suma al debut internacional del revolucionario SUV eléctrico que marca el inicio de la “Neue Klasse” de BMW

Canaauto, en el esperado lanzamiento del nuevo BMW iX3 en el Salón Internacional del Automóvil de Alemania.

Renata Domingo

San Cristóbal de La Laguna

Canaauto, concesionario oficial BMW en Tenerife, ha estado presente en el esperado lanzamiento del nuevo BMW iX3 en el Salón Internacional del Automóvil de Alemania (IAA Mobility 2025), celebrado en Múnich. Este modelo inaugura una nueva era para la marca bávara, apostando por la electrificación, la sostenibilidad y un diseño completamente renovado.

El nuevo iX3, primer integrante de la plataforma Neue Klasse, destaca por su autonomía de hasta 805 km, su sistema de carga ultrarrápida de 800V, y un diseño minimalista y atemporal que redefine el lenguaje estético de BMW. Además, incorpora el innovador sistema Panoramic iDrive, que transforma la experiencia digital del conductor.

El placer de conducir en perfección eléctrica. Más digital y más BMW que nunca.

Estar en Múnich para este momento histórico ha sido es un privilegio. El iX3 no solo representa el futuro de BMW, sino también el compromiso de Canaauto con la movilidad sostenible en Canarias

La participación de Canaauto en este evento internacional refuerza su papel como referente en innovación y tecnología dentro del sector automovilístico en las Islas. El nuevo BMW iX3 estará disponible en Canarias en primavera de 2026.

