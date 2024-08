Los alcaldes celebran que se haya cumplido la voluntad de los municipios en los que se instalará el parque eólico del Clúster del Maestrazgo

Los alcaldes de El Maestrazgo y Gúdar-Javalambre agrupados en la Asociación Viento Alto han mostrado su “satisfacción y alegría ante la aprobación de la Autorización Administrativa de Construcción que convertirá por fin en una realidad, y tras años de lucha y trabajo, el parque eólico Teruel proyectado en nuestros municipios de El Maestrazgo y Gúdar-Javalambre”.

En una declaración institucional, los alcaldes de estos municipios afirman que “se cumple así la voluntad de los municipios en los que se desarrollará el proyecto, y la de la gran mayoría de sus vecinos”, y recuerdan que el modelo de proyectos de energías renovables ha sido respaldado en las urnas, tanto en las elecciones locales y autonómicas, como en las europeas. Además, afirman que es “la vía para para revitalizar nuestros pueblos y la única y última alternativa viable para garantizar su futuro y evitar su desaparición”.

Los municipios celebran por tanto la aprobación en Consejo de Ministros el pasado 23 de julio de un proyecto que permitirá que su vecinos puedan no solo “ver los molinos de los pueblos limítrofes, si no disfrutar también de los recursos económicos que reportará este proyecto”. No en vano, el parque eólico reportará a los municipios en los que se instale importantes y millonarios beneficios vía impuestos y tasas municipales, que destinarán a “servicios e instalaciones que mejorarán significativamente la vida de todos los vecinos”.

Los alcaldes se muestran convencidos de que el proyecto “generará empleo y riqueza en las comarcas del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre” y que les ayudará a “fijar y atraer población, así como nuevas empresas y proyectos al territorio”.

Estos alcaldes afirman también que velarán por que el proyecto se desarrolle en los términos que han negociado "desde hace años, buscando siempre lo mejor" para sus municipios y vecinos.

Diputación de Teruel

Los ediles que forman parte de la asociación Viento Alto (La Iglesuela del Cid, Cantavieja, Mirambel, Bordón, La Cuba, Tronchón, Fortanete, Villarluengo y Puertomingalvo) también estuvieron presentes en el pleno de la Diputación de la semana pasada en el que la propuesta de rechazo a la decisión del Consejo de Ministros de autorizar el Clúster del Maestrazgo solo contó con tres votos a favor, correspondientes a los tres diputados de Teruel Existe.

Así, tanto sus propios socios de Gobierno (PP y PAR), como la oposición (PSOE) respaldaron la construcción de este parque eólico votando en contra de la propuesta. Una decisión que fue aplaudida por dichos alcaldes y que refrenda la voluntad de los ayuntamientos.