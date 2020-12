“Piensa con los pulmones” es el título de la campaña de sensibilización con la que se pretende hacer reflexionar a los santacruceros sobre el impacto que tiene el reciclaje en la calidad del aire.

A través de esta campaña se quiere hacer hincapié en la necesidad de que los habitantes de Santa Cruz mantengan un comportamiento sostenible en su vida diaria, ya que su colaboración es fundamental para atajar el problema de la contaminación del aire, que repercute en muchos rincones de nuestro país.

La campaña plantea situaciones cotidianas en las que cualquier ciudadano se puede sentir identificado, como son “pensar con el corazón”, “con el estómago”, o “con los pies”. Y añade la situación del reciclaje como una más, “pensar con los pulmones”, para preservar la calidad del aire que respiramos a través del reciclaje de envases en el contenedor amarillo.

El hecho de separar los residuos que generamos en casa tiene consecuencias muy positivas para el medioambiente. Por ejemplo, por cada seis latas que depositamos en el contenedor amarillo, se contrarrestan 10 minutos de un tubo de escape. Lo mismo ocurre si reciclamos seis botellas de plástico, tres botes de detergente u ocho botes de champú. Estas equivalencias se han obtenido de los estudios realizados por la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático y la Fundación Cidaut, disponibles en la web de Anuncios de Ecoembes.

La campaña “Piensa con Los Pulmones” tendrá presencia en diferentes soportes (radio, prensa online, redes sociales y publicidad de exterior) hasta que acabe el mes de diciembre, con el fin de que estos mensajes lleguen al mayor número posible de habitantes de este municipio canario.

¿Cómo reciclar correctamente los envases domésticos?

Latas de refresco y de conservas, briks de leche, botellas de agua… al contenedor amarillo

Sí, las latas, los briks y los envases de plástico están entre los envases que más generas en casa, por lo que hay que usar el contenedor amarillo para reciclarlos. En él se depositan desde botellas de agua y de refrescos hasta tarrinas de mantequilla y envases de yogurt. El amarillo es también el contenedor para los envases que suelen estar en el baño, como los de productos de limpieza, geles o champús. ¿Y dónde van las bandejas de corcho blanco, envoltorios de plástico, bolsas de aperitivos y golosinas y la bolsa de plástico de los comercios? También al amarillo.

Y por supuesto debemos prestar atención a los envases metálicos y los de tipo brik: latas de conservas, de refrescos, bandejas de aluminio, aerosoles, tapones metálicos de botellas y tapas de frascos, briks de zumos, leche, vino, batidos, caldos, gazpacho, etc.

Ante la duda sobre dónde debemos depositar cada cosa, Ecoembes ha creado A.I.R-e el primer asistente virtual del reciclaje. Y también el sitio Web, Dudas del reciclaje donde se podrá consultar todo lo necesario sobre el reciclaje correcto. Porque no solo basta con reciclar, hay que reciclar bien. Por eso, residuos como ropa, vidrio, cartón, o cualquier objeto de plástico que no sean envases (juguetes rotos, biberones, cubos de fregonas…) no deben depositarse nunca en el contenedor amarillo.

Periódicos, cajas de cereales, folletos de papel, cajas de zapatos… al contenedor azul

Hay que tener en cuenta que todos los envases de cartón y papel que usamos en casa se pueden reciclar: cajas de galletas, de cereales, de zapatos, de productos congelados, hueveras de cartón, etc. También se les puede dar una oportunidad a periódicos, libros o revistas depositándolos en el contenedor azul.

Gracias a la colaboración de los habitantes de Santa Cruz de Tenerife, podemos conseguir darle cada día más oportunidades al entorno en el que vivimos.