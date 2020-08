¿Cómo obtener una rentabilidad hasta 15 veces mejor que con un depósito bancario? Quanloop sabe la respuesta

Las diferentes oportunidades de inversión ofrecen diversos rendimientos de la inversión. Si bien la tasa de retorno de los depósitos ha disminuido considerablemente desde 2008, hay algunos nuevos jugadores en el mercado, como Quanloop, que ofrecen una tasa de retorno significativamente mejor.

La TAE media de un depósito a un día en Europa en 2020 es del 0,02%. Eso es casi un 99% menos que en 2008. El dinero depositado en un banco genera aproximadamente un 0,2% anual este año, que es casi un 96% menos que en 2008. Los mercados alternativos ofrecen una rentabilidad superior al 10%. Quanloop puede funcionar con seguridad hasta un 15,7%.

La inversión no ha estado tradicionalmente abierta a todo el mundo

La mayoría de la población mundial apenas ha invertido en activos o mercados financieros. Se ven frenados por obstáculos como la incapacidad de ahorrar lo suficiente, la falta de conocimientos financieros y una variedad de crisis, tanto naturales como provocadas por el hombre. Pero estas son las personas que más podrían beneficiarse de las inversiones; inversiones que los ayudarían a sobrevivir a la inflación, elevarían su nivel de vida y los protegerían durante períodos de caos.

Barrera #1 – pobreza

El entorno económico general determina su capacidad para generar riqueza. Alrededor del 52% de los adultos estadounidenses invierten en los mercados de valores, en contraste con solo el 2% de los indios. La persona media en India tiene un ingreso sustancialmente más bajo que alguien que vive en los Estados Unidos o el Reino Unido, por lo que puede ser un desafío reservar dinero para la inversión.

Barrera #2 – educación financiera

Sin una educación adecuada en educación financiera, la gente no puede utilizar los beneficios de invertir. Alrededor de 3.500 millones de adultos no comprenden conceptos básicos como aritmética, inflación, interés compuesto y diversificación de riesgos.

Barrera #3 – crisis

Si su economía local está en caída libre, es casi imposible convertirse en un inversor de éxito. Por ejemplo, las personas que viven en Venezuela solo tuvieron acceso a los mercados de valores con peor rendimiento en 2018, con precios que bajaron un 94,89%. Incluso si hubieran invertido en mercados bursátiles extranjeros, el precio de las acciones estadounidenses como Amazon o Google habría sido demasiado alto. Implicaría una multitud de costes adicionales desde tarifas de conversión de moneda hasta comisiones de corretaje.

El bucle de inversión puede ser la respuesta

Mediante el uso de nuevos métodos, como los bucles de inversión, las personas de todo el mundo podrían eliminar las tarifas adicionales y comenzar a obtener ganancias sin tener que acumular ningún conocimiento específico de conceptos financieros. Estos bucles de inversión fueron ideados por primera vez por Quanloop, una nueva start-up que opera desde Estonia (UE).

¿Qué es Quanloop?

Quanloop es un fondo de inversión con un modelo de negocio único. Toma prestadas pequeñas sumas de los inversores por solo 24 horas mediante la firma de una miríada de acuerdos de capital minúsculo, cada uno por valor de 1 euro, que también es la cantidad mínima. Los préstamos de capital minúsculo a corto plazo se agrupan en sumas más importantes y luego se prestan a socios de Quanloop, que son empresas profesionales de arrendamiento y factoraje. Los inversores de Quanloop compiten entre sí; si su tasa de interés es menor que la propuesta por otro inversor, se priorizará su dinero.

Fundador de Quanloop

La idea de Quanloop surgió de Valentin Ivanov, un experimentado CEO y un reconocido experto financiero con conocimientos en operaciones comerciales, finanzas y tecnología de la información. Reinventó el modelo de refinanciamiento mediante el diseño de un concepto de bucles de inversión a corto plazo para el abastecimiento continuo de capital durante solo 24 horas. Valentin ha sido anteriormente asesor y gestor de fondos de una lista de reconocidos inversores profesionales y minoristas, además de haber participado en diferentes proyectos internacionales de IT y Fintech.

Efectivo en mano

La devolución de su inversión siempre se paga el día 15 del mes siguiente. El rendimiento mínimo de la asignación de todos sus fondos bajo el plan de bajo riesgo altamente seguro es del 5,5%, que sigue siendo mucho más alto de lo que los bancos pueden ofrecer en el clima actual. Con una combinación de planes de riesgo bajo, medio y alto, puede garantizar un rendimiento de hasta el 15,7% anual.

¿Pero es seguro?

Quanloop nunca realiza inversiones directas. Solo invierte a través de socios profesionales. Los socios de Quanloop son todos financieramente independientes y tienen un historial probado. Tras una rigurosa selección y revisión, seleccionan a los solicitantes de financiación mayorista y agrupan los fondos de sus inversores.

Esto, a su vez, hace que el dinero invertido sea más seguro. Quanloop ha tomado la decisión de mantener la estructura legal para la gestión de garantías lo más simple posible al comprometer su capital a los inversores. Eso significa que una cartera sustancial cubre cada euro bajo su supervisión.

En pocas palabras, toman sus fondos, los mezclan con el dinero de otros y se los prestan a sus socios. Al día siguiente, vuelven a mezclar el dinero de los otros inversores y sus fondos que no ha solicitado retirar y siguen invirtiendo, creando así un nuevo bucle de inversión.

Quanloop incluso protege su inversión de la inflación

Desde 2001, la inflación ha crecido un 37,38% en Europa. Eso significa que los bienes y servicios que costaban 1000€ en 2001 costarían 1373€ hoy. La tasa de inflación anual media ha sido del 1,6%. Además, la tasa de inflación de alimentos y bebidas ha aumentado del 1,7% en enero de 2020 al 3,4% en mayo de 2020 debido a la pandemia en curso.

Para ayudar a mantener su poder adquisitivo y luchar contra la inflación, Quanloop tiene un programa de recompensas en efectivo basado en el Índice de precios al consumidor (IPC). Siempre que tenga dinero en su cuenta de Quanloop, también estará a salvo de la inflación. No está relacionado con su cartera de inversiones y no importa que sus fondos no participen en la financiación de préstamos con más riesgo.

El reembolso se paga el día 25 del mes siguiente.

Los inversores pueden hacer uso del sistema de referidos, que le permite ganar un 2,5% de lo que su inversor referido se lleva a casa. El nuevo usuario también recibirá un bono de registro de 5€.

ROI superior al 15%

Esta es una excelente alternativa a un depósito bancario a bajo interés, con ganancias que superan el 15% anual. En general, esto es más de 15 veces mayor de lo que ganaría, dejando su dinero en un banco local.

Quanloop le ayuda a gestionar los riesgos

Siempre hay algún riesgo involucrado en la inversión, pero Quanloop le ayuda a gestionar y minimizar los riesgos.

Gestión de riesgos #1 – información abierta

Siempre puede consultar la cartera de préstamos de Quanloop y ver cuánto pidieron prestado durante el día, cuál es su saldo de capital y consultar información útil en su página web o desde su aplicación móvil fácil de usar.

Gestión de riesgos #2 – diversificación de riesgos

Nunca presta todo su dinero para financiar un solo proyecto de deuda. Quanloop le impide agrupar todo su dinero en efectivo en el plan de alto riesgo. El máximo permitido es el 33%, mientras que el máximo para el plan de riesgo medio es hasta el 50%. Sin embargo, en la categoría de bajo riesgo, puede asignar tanto como desee. De esta manera, la cartera de sus inversores se diversifica y el riesgo de pérdida se reduce en consecuencia.

Gestión de riesgos #3 – su inversión es segura

Aunque el capital del fondo no está asegurado, su dinero está respaldado por el préstamo que ha financiado y por otras inversiones que Quanloop ha completado. Quanloop no es una plataforma p2p ni de financiación colectiva, por lo que sus ahorros están protegidos de forma más eficaz.

Gestión de riesgos #4 – protección contra problemas de flujo de caja

Por cada proyecto que financia Quanloop, proporcionan reservas adicionales del 10% para evitar la posibilidad de problemas de liquidez. En el caso más extremo de que no pueda retirarse, obtendrá una bonificación anual del 2% por su estancia prolongada. Quanloop le aconseja que no utilice sus ingresos inmediatos debido a la posibilidad de que falten fondos durante un breve período de tiempo para los retiros realizados el mismo día.

Los planes de inversión alternativos como los propuestos por Quanloop todavía tienen riesgos asociados. Nuevamente, si actúa de manera inteligente y cuidadosa y diversifica, sus riesgos son mucho menores y obtiene un excelente rendimiento del dinero que ha invertido y ganado con esfuerzo.