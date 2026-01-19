Programa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: todos los actos, fechas y horarios

En Santa Cruz de Tenerife ya es Carnaval. El pasado16 de enero arrancó la edición de este 2026 dedicada a Ritmos Latinos con una gala inagural tan ágil como productiva. Ahora se sucederán otras cuatro semanas de actos entre concursos, elecciones a Reina y sobre todo fiesta en la calle.

Hay novedades respecto a otros años en el apartado de las murgas. Las infantiles se quedan en dos fases mientras que las adultas pasan a cuatro, aunque la gran novedad será la celebración de su gran final en sábado.

La Cabalgata, que marca el inicio del Carnaval multitudinario tendrá lugar el 13 febrero, con lo que antes de que llegue marzo, el Carnaval en la capital de la Isla ya se habrá despedido con los actos de Piñata.

Estos son todos los actos prevsitos para este Carnaval, así como su localización y horario.

Programa del Carnaval 2026

Viernes 16 de enero 2026

21:30 horas en la Plaza de España

Gala inaugural del Carnaval 2026 y presentación y sorteo de candidatas a reina

Viernes 23 y sábado 24 de enero 2026

18:30 horas, Recinto Ferial

Primera y segunda fase murgas infantiles

Domingo 25 de enero 2026

17:00 horas, Recinto Ferial

Concurso de agrupaciones coreográficas

Del lunes 26 al jueves 29 de enero 2026

20:30 horas, Recinto Ferial

De primera a cuarta fase de murgas adultas

Sábado 31 de enero 2026

20:00 horas, Recinto Ferial

Gran final de murgas

Domingo 1 de febrero 2026

20:00 horas, Recinto Ferial

Concurso de agrupaciones musicales

Lunes 2 de febrero 2026

18:30 horas, Recinto Ferial

Gala de elección de la Reina Infantil

Miércoles 4 de febrero 2026

17:30 horas, Recinto Ferial

Gala de Elección de la reina de los mayores

Viernes 6 de febrero 2026

20:30 horas, teatro del colegio Santa Catalina de Siena

Canción de la Risa

Sábado 7 de febrero 2026

20:00 horas, Recinto Ferial

Domingo 8 de febrero 2026

11:00 horas, Recinto Ferial

Concurso de disfraces

17:00 horas, Auditorio de Tenerife

Certamen de Rondallas

Martes 10 de febrero 2026

20:30 horas, Círculo de Amistad XII de Enero

Concierto de presentación de Los Fregolinos

María Pisaca

Miércoles 11 de febrero 2026

21:30 horas, Recinto Ferial

Gala de Elección de la Reina del Carnaval

Jueves 12 de febrero 2026

20:30 horas, Círculo de Amistad XII de Enero

Festival de presentación de La Zarzuela

Viernes 13 de febrero 2026

19:30 horas, centro de Santa Cruz.

Cabalgata anunciadora. Partiendo desde la plaza de la República Dominicana y recorriendo la avenida de la Asunción, Ramón y Cajal, Galcerán, plaza Weyler, Méndez Núñez, Pilar, Villalba Hervás, La Marina y finalizando en la avenida Francisco La Roche.

19:30 horas, Puente Galcerán

Concurso de carrozas y coches engalanados

Sábado 14 de febrero 2026

21:00, Avenida La Constitución

Certamen de Ritmo y Armonía de Comparsas Manolo Monzón

Bailes de Carnaval

Primer Carnaval de Día en Santa Cruz de Tenerife / María Pisaca

Domingo 15 de febrero 2026

Primer Carnaval de Día 2026

11:00 horas, Plaza del Príncipe

Concierto de la Afilarmónica Ni Fu - Ni Fa y Los Fregolinos

Lunes 16 de febrero 2026

20:00 horas, Plaza de La Candelaria

Gala Dragnaval

Bailes de Carnaval

Martes 17 de febrero 2026

11:00 horas, Plaza del Príncipe

Concierto de la Afilarmónica Ni Fu - Ni Fa y Los Fregolinos

16:00 horas, avenidas Francisco La Roche y Marítima

Coso Apoteosis del Carnaval

Miércoles 18 de febrero 2026

Entierro de la Sardina

Jueves 19 de febrero 2026

Sardina de la Inclusión.

Festival de Rondallas

Viernes 20 de febrero 2026

Coso Infantil.

Sábado 21 de febrero 2026

Segundo Carnaval de Día

Domingo 22 de febrero 2026

Ni Fú-Ni Fá y La Zarzuela.

Carnaval Senior y fin de fiesta

La organización materializará antes de las Fiestas de Mayo el cambio en el que ha estado trabajando en el último año y dejará atrás el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas que se transformará en una entidad pública empresarial. El cambio se prevé hacer efectivo en abril y continuará con Javier Caraballero al frente y la actual estructura de la Concejalía. El principal cambio afecta a la gestión, que agilizará la tramitación de la contratación y los pagos.

Aprovechando que una nueva estructura se encargará de la gestión del Carnaval, parece que es el momento ideal para centralizar todos los asuntos que tienen relación directa con las carnestolendas, como la Casa delCarnaval en la actualidad bajo la tutela de la Sociedad de Desarrollo por una herencia de la etapa de Alfonso Cabello cuando en el mandato anterior estaba al frente del área de promoción económica y también de la organización de las fiestas.

El responsable del Carnaval prevé volver a convocar el concurso para elegir el cartel anunciador del Carnaval, después de que anunciara su intención de alternar los formatos: una edición por designación directa, como ocurrió con la nigeriana REWA y la siguiente, por concurso popular.

Aunque el teatro Guimerá no es de vital para Fiestas, sí supone un gran contratiempo para las murgas que celebraban en él su presentación, caso de Diablos Locos, Mamelucos y por último Guachinquietas. También ha sido el templo de la Canción de la Risa, Los Fregolinos, La Zarzuela o el Festival de exhibición de Rondallas. En los próximos meses está previsto el inicio de las obras que durarán al menos dos años y obliga a buscar otra alternativa que se resiste cuando se pretenden un aforo para ochocientos espectadores.

El devenir de las tres fases de murgas adultas casi al máximo del cupo permitido –23 de 24– deja en el concejal de Fiestas la reflexión de buscar un nuevo formato. A priori, ampliar de tres a cuatro el número fases que depararán los ocho finalistas. Contempla la posibilidad de que últimos ganadores en Interpretación sean quienes cierre las cuatro fases con el objetivo de garantizar el poder de convocatoria hasta el final.

Caraballero tomará decisiones de cara a dos años vista

El concurso de murgas no ha sido una excepción en los bulos falsos generados la edición que acaba de finalizar. Nadie se ha planteado dar un paso atrás en la admisión de murgas del Norte, por más que tres de las cuatro llegadas de la comarca consiguieran un puesto en la gran final.

En una visión más amplia, decisiones que afecten a todos los concursos, Caraballero mantendrá, por aclamación incluso de Alcaldía, la disposición de escenario en el recinto ferial, que se retomó este año tras los cambios incorporados en la etapa de Enrique Camacho. La principal ventaja, la ampliación del aforo en unas 1.500 localidades, lo que ha permitido atender la demanda en la gala de elección de la reina –no sin algún quebradero de cabeza para el concejal, ya que todas las localidades acaban siendo pocas– o la gran final de murgas adultas.

Dos decisiones estratégicas tiene ahora que despejar Javier Caraballero. El responsable tiene claro que se enfrenta a mantener el equipo hasta que finalice el mandato, en 2027, o realizar ajustes para encarar la recta final.

Después de dos años con Jep Meléndez como director artístico de la inauguración y la elección de la reina, tal vez ha llegado el momento de dar la alternativa a Daniel Pages, quien asumió las galas infantil y de los mayores por la alternativa que le brindó Caraballero. El cambio se da por hecho al frente de los concursos, con las garantías demostradas por el tándem Paula Álvarez y Yeray Piñero, y no sería descabellado un giro en la escenografía tras los quebraderos de cabeza en la construcción y montaje del decorado que iría en detrimento de Nareme Melián. Comienzan los preparativos de cara al Carnaval 2026.