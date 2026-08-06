Talento tinerfeño en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: Nareme Melián opta a firmar el cartel de la edición de 2027

El ilustrador y diseñador tinerfeño Nareme Melián ha sido seleccionado como uno de los finalistas para diseñar el cartel oficial del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027. Reconocido por su destacada trayectoria en la cartelería festiva de las Islas Canarias —donde ya ha firmado obras icónicas como el cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife—, el artista tinerfeño supera así los exigentes filtros del jurado técnico para optar a convertirse en la imagen representativa de las carnestolendas grancanarias a nivel internacional.

Su obra, titulada «Más que una canción», rinde un emotivo tributo al 40º aniversario del mítico tema «Ponte tu mejor disfraz», compuesto por Sindo Saavedra. Con una propuesta cargada de narrativa visual, color y memoria afectiva, Melián busca trasladar al lienzo el espíritu de una melodía que ha marcado a generaciones de carnavaleros. La elección final quedará en manos del público, que podrá apoyar esta propuesta mediante voto por SMS durante la gala del Carnaval emitida este viernes en Televisión Canaria.

"Más que una canción": concepto y tributo a Sindo Saavedra

La propuesta creada por Melián nace como un homenaje al célebre tema compuesto por Sindo Saavedra, que en 2027 alcanzará cuatro décadas de historia convertida en la banda sonora por excelencia del Carnaval grancanario.

El alma de la fiesta: El cartel busca plasmar visualmente cómo esa melodía actúa como el motor que hace cobrar vida a la ciudad, llenando las calles de música, emoción e ilusión generación tras generación.

El cartel busca plasmar visualmente cómo esa melodía actúa como el motor que hace cobrar vida a la ciudad, llenando las calles de música, emoción e ilusión generación tras generación. Experiencia acreditada: Melián cuenta con un amplio bagaje en el diseño festivo del archipiélago, habiendo firmado previamente carteles para las principales celebraciones patronales y del carnaval en las islas.

Cómo votar la propuesta de Nareme Melián

El ganador del concurso se determinará tras la votación popular habilitada durante la gala del concurso: