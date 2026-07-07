"Abenaura renace": el esperado regreso de la comparsa al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife recupera uno de sus activos de cara a la edición de 2027. La comparsa Abenaura ha anunciado de forma oficial su inscripción para el próximo concurso de las fiestas chicharreras tras un año entero de obligada ausencia en el que permaneció alejada de los escenarios. El retorno se ha planteado desde la directiva como el arranque de una era completamente renovada, enfocada tanto en la evolución artística como en la cohesión de su grupo humano.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales de redes sociales, el colectivo ha escogido el lema "Abenaura renace" para resumir las bases de este ambicioso regreso. El objetivo principal de la formación musical y de danza pasa por recuperar de inmediato el terreno perdido y su característico espacio en las calles de la capital santacrucera y en las tablas del escenario principal.

Convocatoria abierta en el norte, sur y área metropolitana

Con la matrícula de participación ya presentada y en manos de la organización, la comparsa ha puesto en marcha los motores de la pretemporada con bastante antelación. Para consolidar el proyecto, Abenaura ha iniciado un proceso de captación de nuevos componentes para ampliar sus filas de bailarines y músicos.

La formación cuenta con una fuerte presencia ramificada en diferentes puntos de la geografía insular, estructurando sus ensayos y captaciones en cuatro zonas clave de Tenerife:

El área metropolitana

La zona norte

La zona sur

La vertiente oeste

Cuenta atrás para la vuelta a la competición

La confirmación del retorno de la comparsa supone un aliciente para el colectivo de las agrupaciones del Carnaval, que vuelve a ver cómo se dinamiza el concurso de ritmo y armonía con un competidor que promete volver "con más fuerza, más ilusión y más ganas que nunca". Con esta reincorporación al calendario oficial de 2027, el grupo confía en cimentar las bases de un nuevo capítulo en su trayectoria cultural, buscando conectar de nuevo con un público chicharrero que ya echa de menos sus espectáculos de baile, color y percusión.