El Carnaval de Santa Cruz Tenerife de 2027 contará con la mayor participación de murgas del Norte

Santa Cruz vivirá el próximo año el primer Carnaval que se zafa del calendario religioso, pues se atrasa dos semanas al comenzar el viernes 22 de enero con la presentación de candidatas, y también el de mayor participación de murgas del Norte. Junto a las cuatro ya habituales —Trapaseros, Tiralenguas, Chaladas e Irónicos— estará, como invitada, la ganadora comarcal, Los Trinkosos, de La Orotava.

Desde que hace dos carnavales se abrió la admisión tanto en Santa Cruz como en el Norte sin tener en cuenta la procedencia, se suprimió el llamado 'pase de oro' para la murga ganadora del Norte, privilegio que recuperará en 2027 el concejal de Fiestas, Javier Caraballero.

El concurso mantiene su formato

El formato de cuatro fases y una final a ocho, implantado el pasado febrero, se repetirá por segundo año consecutivo. Las eliminatorias se celebrarán del lunes 1 al jueves 4 de febrero y la fiesta de la crítica y el pasacalle, con artistas y, tal vez, murgueros, tendrá lugar el sábado 6.

De las 21 plazas cubiertas el pasado febrero, Avispados cede su puesto a Ni Pico, formación con la que se fusiona y que regresa con Iván Díaz como director musical.

Hasta completar el cupo de 24 figuran los retornados Desbocados y Trabachones, además de los estrenos anunciados de Mamelonas e Indomables. En total serían 25 aspirantes y el concejal no prevé ampliar el cupo, por lo que espera alguna baja y mantiene reservada una plaza, aunque sea la número 25, para Los Trinkosos, vencedores del Norte en 2026.

Así lo anunció Caraballero a las murgas adultas, colectivo con el que cerró la primera de las dos reuniones maratonianas que este año se han celebrado en 'Camerino 74', no entre bastidores de escenario sino en un bar de la calle de La Noria. Antes se reunió con las murgas infantiles y posteriormente con los grupos coreográficos, que mantendrán sus formatos pese a ofrecer la posibilidad de dividir en dos turnos sus actuaciones.

Escenario y debate murguero

En las murgas adultas, el plato fuerte: se abordó la disposición del escenario, que sólo estará condicionado a que el emplazamiento al estilo de Enrique Camacho garantice las más de siete mil localidades que exige el concejal de Fiestas.

El debate más encendido lo protagonizaron la murga ganadora, Trapaseros, en su presidente Cristian Hernández al frente, y el propio concejal, que abrió la reflexión con una frase contundente: «En la gala cantaba la Super Bowl o ninguna», para continuar con el eterno debate sobre qué debe entenderse hoy por una murga.

El mantenimiento de los biombos o la composición del jurado ideal centraron el resto del encuentro, con intervenciones de Carlos Estévanez (La Sonora), Melca Barrera (Tras Con Tras) y Juanjo Coello (Guachinquietas), quien incluso recordó a la influencer que pidió consejo en Instagram para decidir su voto durante el concurso; no faltó quien exigió que todos los murgueros vistan el disfraz completo de su grupo, como también se incidió en la modalidad infantil.

Hoy se celebrará la segunda y última ronda de reuniones con los grupos del Carnaval.