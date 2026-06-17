Fiestas consensua con los diseñadores el voto popular para elegir a la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027

Primera toma de contacto de cara al Imperio del Carnaval en el que se transformará Santa Cruz de Tenerife desde el 22 de enero de 2027, cuando arranque la próxima edición de las carnestolendas.

El director artístico, Enrique Camacho, y el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, inauguraron los encuentros con los protagonistas de los concursos oficiales y, para abrir boca, con los 'reyes' del Carnaval, los diseñadores, que pudieron disfrutar de la imagen en la sede de la Entidad Pública Empresarial Fiestas de Santa Cruz y ver por primera vez, después de más de tres años, el reencuentro de Camacho y Caraballero, que en el pasado llegaron a ser responsables de los espectáculos y escenógrafos, respectivamente.

Regreso al escenario tradicional

En la nueva andadura de Caraballero como concejal de Fiestas, a punto de finalizar sus cuatro años de mandato, el edil y el director de la gala plantearon cambios a los diseñadores. El primero, el regreso al emplazamiento del escenario en el recinto ferial como en la última etapa de Camacho, en la zona más próxima a la extinta refinería y a lo ancho, no a lo largo como en la pasada edición.

Para ello, la dirección artística se compromete a retranquear la caja escénica en aras de garantizar una capacidad de 7.000 localidades en la elección de la reina del Carnaval. Este emplazamiento es celebrado por los diseñadores por la comodidad y espectacularidad a la hora de salir las candidatas, un planteamiento que no es tan del agrado de los grupos y de las murgas en particular.

El debate de la votación popular

El principal punto caliente de la reunión fue el sistema de votación popular en la gala de la reina. Con la ausencia del presidente de la Asociación de Diseñadores y Artesanos del Carnaval, Santi Castro, entre otros, la organización planteó buscar el consenso: que los creadores elijan si recuperar el sistema de votación popular por teléfono o mantener el modelo de la última edición, cuando se abrió una inscripción y se eligió por sorteo al representante del público en el jurado oficial.

A mitad de camino, dos alternativas: que el voto telefónico valga como un miembro más del jurado o seleccionar entre el público a una persona y, sobre la marcha, incorporarla como miembro del jurado.

Siempre con la premisa del consenso, estas propuestas se trasladaron a los diseñadores a la espera de que se reúnan y acuerden la opción favorita. Enrique Camacho defendió, como es sello de su factoría, el voto del público por dos motivos: uno, favorecer y publicitar cuantas veces se pueda el nombre de las entidades patrocinadoras; y el otro, mantener el dinamismo del espectáculo, algo que recalcó hasta la saciedad el director como elemento clave y diferenciador.

El concejal de Fiestas, ahora que también es responsable de Participación Ciudadana, incidió en que el pueblo de Santa Cruz de Tenerife debe tener voz y voto a la hora de elegir a su reina del Carnaval, y afirmó: «No es lógico que esta ciudad tenga voz en dónde se invierten 2,4 millones de euros de los Presupuestos Participativos y luego no se le permita votar para elegir a la soberana de la fiesta más importante de su ciudad».

La gala como espectáculo creativo

A la espera de que los diseñadores se decanten por la fórmula favorita y más allá de que algunos de los presentes solicitaron que esa responsabilidad no se confiriera solo a los creativos, también se planteó desde la dirección artística poner en valor la historia de cada fantasía, así como el proceso de elaboración, y no privar a los espectadores de una de las partes más ricas del proceso creativo.

Otro de los conceptos en los que se adentró el director artístico fue definir la gala de la reina del Carnaval como un concurso de creatividad y no de belleza. Por ello, defendió que las aspirantes luzcan los trajes que ideen los diseñadores a su medida y concepto de la fantasía, con total libertad tanto en color como en formato, a diferencia de lo ocurrido en las últimas ediciones.

En el repaso realizado por la evolución de las galas, se pusieron en valor los éxitos de las elecciones de reinas y Enrique Camacho agradeció la labor desarrollada por sus predecesores, como Jep Meléndez (2004 y 2005) y Daniel Pagés (2006).

La música que acompaña las fantasías que lucen las candidatas también centró otro de los puntos de reflexión de una reunión que se prolongó durante más de dos horas. En el análisis se advirtió desde la dirección artística que una cosa es recurrir a una música épica y otra cuando coinciden y se acumulan muchos minutos de este estilo, explicó Enrique Camacho, quien previamente advirtió que no estaba en su ánimo decir a los diseñadores qué música utilizar, pero sí trasladarles el sentir mayoritario reflejado en las redes sociales durante las últimas ediciones.

Desde el colectivo de diseñadores se pidió acercar el giratorio hacia el escenario principal, si bien se explicó la importancia de que las fantasías se adentren entre el público, lo que no solo facilita la vistosidad y el esplendor de la creación para deleite de los espectadores, sino también para la realización televisiva del espectáculo.

Calendario del Carnaval 2027

Se abre ahora un período de reflexión para que los diseñadores analicen los pros y los contras del sistema de votación popular, mientras el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, continuará los encuentros con los grupos la próxima semana, que serán decisivos en la toma de decisiones sobre los certámenes.

Desde la Entidad Pública Empresarial Fiestas de Santa Cruz se confirmó a los diseñadores que el Carnaval arrancará el viernes 22 de enero y que al día siguiente, sábado 23, se celebrará el primer concurso, protagonizado por las agrupaciones musicales. La gala de elección de la reina del Carnaval se desarrollará el miércoles 17 de febrero y la Cabalgata, que marca la salida de la fiesta a la calle, el viernes 19 de febrero.

Entre las gratas sorpresas del encuentro entre organización y diseñadores destacó la participación en el equipo de dirección de Elizabeth Díaz, reina del Carnaval de «Amargo» en 2007, que será la responsable de canalizar y atender las demandas tanto de diseñadores como de candidatas al cetro, como miembro del equipo de dirección de Enrique Camacho.

La reunión transcurrió en un ambiente distendido y constructivo, donde los diseñadores aportaron su mejor disposición para, de la mano de la organización y la dirección artística, lograr una gala inolvidable propia de un Carnaval Imperial.