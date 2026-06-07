La comparsas Joroperos impone su batucada en las 24 horsa de Leman

La comparsa Los Joroperos volverá a poner ritmo canario en uno de los escenarios deportivos más prestigiosos del planeta. La formación lagunera participará el próximo 12 de junio en la presentación oficial de pilotos de las legendarias 24 Horas de Le Mans, la prueba de resistencia más importante del automovilismo mundial y una de las competiciones deportivas con mayor repercusión internacional.

La presencia de la agrupación carnavalera en la antesala de la carrera supone un nuevo reconocimiento a la trayectoria artística de una comparsa que ha convertido la proyección exterior del Carnaval de Tenerife en una de sus principales señas de identidad. La iniciativa cuenta con la colaboración de la agencia artística EuroFanfare, dirigida por Alain Blanchard, y el respaldo del Ayuntamiento de La Laguna, a través de su Concejalía de Turismo.

Una carrera para la historia

Las 24 Horas de Le Mans, que se celebran desde 1923 en el circuito de La Sarthe, constituyen uno de los grandes desafíos del deporte del motor. Durante un día completo, equipos integrados habitualmente por tres pilotos se relevan al volante de vehículos sometidos a una exigencia extrema, combinando velocidad, estrategia y resistencia física y mecánica. La prueba reúne cada año a los principales fabricantes del mundo y a algunos de los mejores pilotos internacionales.

El precedente de 2017

Para Los Joroperos, la cita francesa tiene además un componente emocional. No será la primera vez que la comparsa participe en este acontecimiento. Ya lo hizo en 2017, cuando protagonizó una actuación durante la presentación oficial de los pilotos que compitieron aquel año en Le Mans. La experiencia dejó una profunda huella tanto en la expedición tinerfeña como en la organización francesa.

De hecho, el éxito de aquella participación fue tal que los responsables del circuito trasladaron entonces una invitación formal a la comparsa para regresar en futuras ediciones. Así lo reflejaba una comunicación recibida por el presidente y director de la formación, Fernando Hernández, después de que los percusionistas laguneros sorprendieran al público y a los organizadores con una actuación que introdujo los ritmos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en uno de los templos mundiales del automovilismo.

Aquella expedición recorrió Francia llevando consigo el colorido y la energía de la fiesta chicharrera. Los componentes de la comparsa animaron los actos previos a la carrera y lograron que miles de aficionados descubrieran una manifestación cultural nacida a más de 2.500 kilómetros de distancia, en las calles de San Cristóbal de La Laguna.

Embajadores del Carnaval

Desde entonces, Los Joroperos han continuado reforzando su proyección internacional. La agrupación ha participado en festivales, cabalgatas y eventos culturales de distintos países, además de protagonizar actuaciones en escenarios tan singulares como el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán o diversos encuentros internacionales celebrados en Francia e Italia.

Fundada en 1972, la comparsa se ha consolidado como una de las grandes embajadoras del Carnaval de Tenerife, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional. Su capacidad para combinar espectáculo, percusión y representación cultural ha permitido que el nombre de Canarias viaje mucho más allá de las Islas.

El próximo 12 de junio, los tambores y ritmos de Los Joroperos volverán a resonar en Le Mans. Lo harán en el acto que sirve de presentación oficial de los protagonistas de una de las competiciones más seguidas del mundo, reafirmando el vínculo entre el Carnaval tinerfeño y una prueba que forma parte de la historia universal del automovilismo y del deporte del motor.