El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 viajará a la 'Roma eterna'

«1987. Carnaval. Algo cambió en Santa Cruz de Tenerife». La frase, lanzada hace apenas unos días por la Entidad Pública Empresarial Fiestas de Santa Cruz junto a imágenes de la proclamación de Mónica Raquel Estévez como reina de aquella edición, era mucho más que un guiño nostálgico. Era la pista definitiva de un regreso anunciado. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 tendrá como motivo “Roma eterna, el imperio del Carnaval”, una temática cargada de simbolismo con la que la capital tinerfeña mira a su pasado para reivindicar la esencia de una fiesta que no ha dejado de transformarse durante las últimas cuatro décadas.

La elección no ha seguido esta vez el habitual proceso de votación popular que durante años acompañó a los concursos de comparsas y culminaba el domingo de Piñata con el anuncio del siguiente motivo. En esta ocasión, el área de Fiestas que dirige Javier Caraballero ha optado por una decisión directa sustentada en el valor histórico y emocional de una propuesta que conecta el presente del Carnaval con el origen de su moderna identidad visual y narrativa.

El Organismo Autónomo de Fiestas es el principal encargado del Carnaval de la capital tinerfeña. / E.D. / L.P.

El regreso al año que cambió el Carnaval

La elección de Roma no es casual. En 1987, el Carnaval de Santa Cruz vivió una auténtica revolución estética y conceptual. Fue el primer año en el que la fiesta contó con una temática definida capaz de servir como hilo conductor de galas, decoraciones y escenografías. Aquel “Carnaval de Roma” marcó el inicio de una nueva forma de entender las carnestolendas y sentó las bases de un modelo que cuarenta años después sigue plenamente vigente.

Fue también el año del récord Guinness de Celia Cruz, de las rondallas emocionando al público con el inolvidable ‘Bendita mi tierra guanche’, de las monumentales columnas instaladas en la plaza de toros y del célebre traje ‘Tajaraste’ diseñado por Leo Martínez, convertido hoy en uno de los grandes iconos de la historia de la fiesta.

La organización considera que aquel punto de inflexión merece ser revisitado desde una mirada contemporánea. “Roma Eterna: El Imperio del Carnaval” pretende precisamente eso: rendir homenaje a los orígenes de la tematización del Carnaval y poner en valor la capacidad de la fiesta para evolucionar sin perder su identidad.

Enrique Camacho y el orgullo de pertenencia

La recuperación de Roma coincide además con el regreso de Enrique Camacho a la dirección artística de las galas del Carnaval, tres años después de cerrar su anterior etapa con la recordada Nueva York. Su vuelta, impulsada con el respaldo del alcalde José Manuel Bermúdez, supone también el retorno de una forma de concebir el Carnaval desde el espectáculo, el relato visual y el orgullo de pertenencia.

No es casual que el director artístico ya hubiese deslizado en etapas anteriores su intención de dedicar una edición a reivindicar la llamada “civilización del Carnaval”, entendida como el conjunto de hitos, símbolos y emociones que han convertido a Santa Cruz en referencia internacional de la fiesta. Roma aparece así como metáfora del gran imperio carnavalero construido colectivamente durante décadas por comparsas, murgas, rondallas, agrupaciones musicales, diseñadores, coreógrafos y ciudadanía.

Russell Crowe en 'Gladiator' / E. D.

El propio alcalde destacó que Santa Cruz “sabe evolucionar sin perder sus raíces”, mientras que Javier Caraballero defendió que la temática busca reforzar “el sentimiento de pertenencia y el orgullo por lo que la ciudad ha sido capaz de crear”.

Una edición marcada por los cambios

La edición de 2027 llegará además acompañada de importantes novedades organizativas. El Carnaval retrasará dos semanas su calendario habitual para evitar que la gala inaugural coincida apenas dos días después de Reyes. Así, el arranque oficial tendrá lugar el 22 de enero, mientras que la fiesta en la calle se celebrará del 19 al 28 de febrero.

También se trabaja ya en cambios escénicos que evocan la época dorada de Camacho. Entre ellos, la continuidad del escenógrafo grancanario Sergio Macías y la recuperación de una disposición del escenario más longitudinal, situada cerca de la Refinería, como en anteriores montajes del director artístico.

Santa Cruz ya tiene motivo para 2027. Y no es uno cualquiera. Es un viaje al origen del Carnaval moderno para reivindicar que, cuarenta años después, la fiesta sigue creciendo sobre los mismos pilares que la hicieron eterna.