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¿Qué pasó en el Carnaval 1987?: Santa Cruz presume de Roma, primer motivo del Carnaval moderno

Fiestas apuesta a caballo ganador con un motivo que engloba el récord Guinness con Celia Cruz o la actuación conjunta de rondallas

Detalle del cartel anunciador de Jiri Georg Dokoupil para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 1987.

Detalle del cartel anunciador de Jiri Georg Dokoupil para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 1987. / El Día

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

«Roma eterna. El Imperio del Carnaval» es el motivo que presidirá la próxima edición de las carnestolendas, que demora su inicio al 22 de enero, dos semanas después de la fecha a la que obligaba el calendario religioso de la Cuaresma.

El motivo elegido, que se hace por designación directa y no por concurso popular, como era uso y costumbre, es una exaltación de 1987, edición que marca el inicio del Carnaval moderno. Desde esa fecha se comenzó a tematizar la fiesta —Roma fue su primera alegoría— y el perímetro de la antigua plaza de España lo elaboraron los recién licenciados de la Facultad de Bellas Artes Mauricio Pérez Jiménez, en las columnas; Ofelio Serpa, en la secretaría y la pintura; José Javier Plasencia Ramos, en el frontón; y Francisco Javier Torres Franquis, en el diseño y la carpintería; bajo la dirección de la escuela municipal de grabado a cargo de Alfonso Mertens.

Las columnas, los frisos y los chicharros ornamentales que recrearon la columnata que perimetró la plaza de España y adornó la plaza de la Candelaria se construyeron en las naves municipales cercanas a la actual sede de la Policía Local y se emplearon tres toneladas de escayola y 23 metros cúbicos de cemento.

La revolución estética de 1987

Primer decorado en la plaza de España, pero la gala y los concursos se celebrarían aún, y desde 1985, en la plaza de toros, bajo la dirección de José Tamayo, que desarrolló la idea de Chicho Ibáñez Serrador de adaptar al coso taurino un escenario de 360 grados. Habría que esperar a 1989, con Egipto, para celebrar la elección de la reina en la plaza de España, con Jaime Azpilicueta.

1987 fue cuando ganó Mónica Raquel Estévez, en representación de Almacenes El Kilo y con la fantasía «Tajaraste», de Leo Martínez, el título de reina, con un espectacular tocado que confeccionó Poli Moreno. Era alcalde Manuel Hermoso Rojas y concejal de Fiestas Miguel Zerolo, a quien se le debe la designación de Jiri Georg Dokoupil como autor del cartel anunciador del Carnaval, el de la mujer sobre una isla redonda.

Otra candidata acaparó la atención y quedó en la retina del público: Mónica Valladares, que lució la fantasía ideada por Goyo Arteaga, «Alma de volcán», que quedó para el recuerdo. «Algunos dijeron que era la cabina telefónica de los guanches, porque entraba y salía», recuerdan creadores de la época...

La gala para la historia

En la tercera y última gala de José Tamayo, una actuación para la historia: el número conjunto de las rondallas, dirigidas por el maestro Jesús Fariña, que cantaron al unísono el «Bendita mi tierra guanche». Un momento apoteósico cuando entonaron la estrofa de Tenerife y el público obligó a repetir la obra en la gala, recuerda Argelio Bermúdez.

Mara Guacimara Martín Peña, con «Campaniña de los bosques», patrocinada por Almacenes Elle, fue elegida reina infantil en una edición en la que Leo Martínez logró el doblete, mientras que el Carnaval celebró la primera elección de una reina de los mayores, título que recayó en Alfonsa Rodríguez Fernández, con una fantasía brasileña, representante del Club de Pensionistas de Santa Cruz.

Fue el año de las primeras visitas del alcalde Hermoso a los locales de los grupos del Carnaval, cuando se amplió el número de componentes en las murgas adultas e infantiles, la comisión de Fiestas pagó el desplazamiento de los grupos desde sus locales a la plaza de toros, comenzaron a participar Los Rioyaneiros y se organizó un campeonato de windsurf en disfraz en Las Teresitas.

Entre otros hitos: el primer festival musical, lo que a la postre se conoce como concurso de agrupaciones musicales, en las que Purahey, Gavilanes y Teide se alzaron con los premios únicos que se otorgaron en Presentación.

En 1987 ganó en Interpretación y Presentación el Orfeón La Paz, seguido en Interpretación por Gran Tinerfe y Masa Coral, y Francisco Quevedo, de la Masa Coral, fue primero de Solistas.

El año del récord Guinness

Fue el año en que se incorporó el semáforo para controlar la duración de las canciones de murgas, cuando Singuangos ganó el primero de Interpretación y el segundo de Presentación; y Mamelucos logró el primero de disfraz con sus inolvidables ‘Mameñecos’. Cariocas se hizo con el primero de Interpretación en comparsas y Tamanacos ganó en Presentación.

En 1987 el Carnaval de Tenerife viajó a Niza, a la cita Carnaval de Carnavales, con su reina —que debió sortear el sabotaje de la fantasía, que apareció con los enganches cortados— y la comparsa Los Cariocas, en la época de Fermín Torres en la dirección y con Francis Suárez y Geni Afonso de coreógrafos... Fue el año en que, de la mano de Celia Cruz y Billo’s Caracas Boys, que trajo Paco Padrón y Radio Club Tenerife, Santa Cruz de Tenerife batió el récord Guinness con 250.000 personas bailando disfrazadas al aire libre... A todos esos hitos se dedica la próxima edición: «Roma eterna. El Imperio del Carnaval».

Noticias relacionadas y más

De la mano de Enrique Camacho, otra Roma, la gala de la nueva civilización del Carnaval, estrenará el escenario que no tuvo entonces, 1987. Hace 40 años.

Motivos del Carnaval

1987.– Roma

1988.– La Selva

1989.– Egipto

1990.– El mundo de los cuentos

1991.– El Espacio

1992.– El Cine

1993.– El Circo

1994.– Atlántida

1995.– Las Mil y Una Noches

1996.– México

1997.– La Prehistoria

1998.– La Edad Media

1999.– El mundo del cómic

2000.– Los Piratas

2001.– Odisea en el espacio

2002.– Los años 20

2003.– El Lejano Oriente (China)

2004.– Celia Cruz

2005.– El musical

2006.– Tribumanía

2007.– La Moda

2008.– La Magia

2009.– El Cine de Terror

2010.– Historia del Carnaval

2011.– Homenaje a Enrique González

2012.– Flower Power

2013.– Bollywood

2014.– Dibujos Animados

2015 – El Futuro

2016.– Los años 80

2017.– El Caribe

2018.– La Fantasía

2019.– Las profundidades marinas

2020.– Los años 50

2021.– Carnavales del mundo

2022. – Ciencia ficción

2023.– Nueva York

2024.– La Televisión

2025.– África

2026.– Ritmos Latinos

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