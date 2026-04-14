El grupo L@s Esc@ndinabos destina la recaudación de entradas del Carnaval a escolarizar a tres niños en Gambia

El grupo de la Canción de la Risa L@s Es@ndinabos se ha propuesto compartir humor y también solidaridad más allá de sus actuaciones de Carnaval. Una vez finalizadas las fiestas y recibido el dinero correspondiente a la recaudación de las entradas del certamen, que por primera vez se celebró en el colegio Madres Dominicas de Vistabella, al estar en obras el teatro Guimerá, el colectivo acordó contribuir con su aportación a escolarizar durante un curso a tres niños de Gambia.

Solidaridad desde el Carnaval

A iniciativa de Wenceslao Fernández, componente de L@s Esc@dinabos, se acordó destinar los más de 150 euros reunidos de la venta de entradas a la Asociación Correcaminos Solidarios Tenerife, que preside Lorenzo García y que desde hace más de una década promueve en varias aldeas de Gambia escuelas, bibliotecas y, en la actualidad, está inmerso en la puesta en marcha de un consultorio médico.

El grupo que lidera Víctor Mesa, histórico carnavalero que antes de recalar en la Canción de la Risa se curtió en los escenarios en murgas como Trasnochados o Ni-Fú-Ni-Fá, incluso como letrista, es responder al compromiso social que han adquirido. Hasta ahora, cuando se cumplen veinte años del concurso de la Canción de la Risa, el dinero se ha entregado de forma conjunta a una ONG y en esta oportunidad se dejó libertad para que cada formación recibiera su parte correspondiente a la recaudación con el objetivo de hacerla llegar a una ONG.

Un gesto que cambia vidas

Gracias a L@s Esc@ndinabos, tres niños podrán estudiar durante un curso en Gambia.