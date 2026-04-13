El diseñador Santi Castro, premiado por su innovación y contribución al Carnaval de Tenerife, celebra su galardón nacional

Cuando estaba inmerso en los preparativos para la presentación de la fantasía para la gala de elección de la reina del Carnaval, una llamada ponía en alerta al diseñador y presidente de la Asociación de Artesanos, Santi Castro, de su nominación al Premio Honorífico Nacional a la Excelencia Empresarial y Profesional PRENAMO, que, finalmente, recibió el pasado fin de semana en una velada celebrada en el Hotel Intercontinental de Madrid.

El comité evaluador, presidido por Laura Victoria Valencia, propuso al creador tinerfeño por su «trayectoria marcada por la consistencia con los más altos estándares de calidad». Como tarjeta de presentación, define a Santi Castro el binomio basado en la calidad y el buen trabajo, buscando la innovación de materiales reciclados tratados con diferentes técnicas dentro del diseño de fantasías del Carnaval.

Más de 40 años de trayectoria creativa

Miembro del cuerpo de baile de la comparsa madre Los Rumberos antes que diseñador, inició su trayectoria dando forma y color a las fantasías en el año 1980. Precisamente por esa andadura recibió el galardón coincidiendo con la vigésima edición de los Premios PRENAMO, considerados un referente nacional como reconocimiento por su innovación, proyección y contribución al desarrollo económico, social y creativo.

En la ceremonia de entrega, Santi Castro explicó que el galardón no solo es a su andadura, sino a los atractivos de la majestuosidad de los trajes de reinas del Carnaval de Tenerife, desde una interpretación generosa que hace partícipe a todos los diseñadores, si bien la mención reconoce el ingenio de quien ha estado más de medio siglo reinventando las fantasías más grandes del mundo que se lucen en Santa Cruz de Tenerife cada mes de febrero.

Un palmarés único en España

Entre los dieciséis distinguidos por la Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles, premios que cuentan con el aval del Ministerio de Cultura, figuran personalidades como el periodista Jesús Reyes, el diseñador y consultor Ernesto Suárez-Machargo, el letrado Javier Guerrero, el comunicador Javier Gallego, el actor Aaron Cobos o el director artístico Alexis Mendiola, entre otros.

El consejero de Empleo del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, explica que el premio honorífico a Santi Castro constituye un reconocimiento a una inmensa labor en el diseño del Carnaval y en la proyección de la creatividad canaria a nivel nacional.