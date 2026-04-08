Alexis Santana y alumnos del Fernando Estévez recrean el vestido de la Reina del Carnaval 2026: "Una ilusión enorme"

La reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, Carla Castro, ha vuelto. El diseñador Alexis Santana y el alumnado de la Escuela de Arte de Tenerife Fernando Estévez recrean el vestido galardonado de este año como parte de uno de los cursos impulsados por la Asociación de Diseñadores y Artesanos del Carnaval, a través del Cabildo de Tenerife.

Cuando a Alexis Santana le dieron la oportunidad de volver a las aulas, no dudó en retornar al centro que le vio crecer y formarse para lo que es a día de hoy: diseñador del vestido de la Reina del Carnaval, en representación de McDonald’s y EL DÍA. "Fue una ilusión enorme", cuenta el diseñador, quien encontró en la profesora del grado de Moda Carolina Reyes un gran apoyo: "Me dio la libertad de pensar en la dinámica del curso y ahí fue cuando surgió la idea de hacer la reinterpretación del traje de la reina del Carnaval 2026".

Como una iniciativa de formación, el curso pone a los futuros diseñadores en la piel de un profesional, como es Alexis Santana, montando el diseño desde cero. La idea que el modista planteó fue una reinterpretación del vestido de la reina del Carnaval de este año, la fantasía "Icónica". Se trataba de que el alumnado pudiese plasmar sus ideas a raíz de la inspiración del vestido.

El proyecto comienza con el boceto, en el que los estilos y gustos del alumnado del Fernando Estévez se fusionan para dibujar el cuerpo y el tocado que posteriormente confeccionarían. Tras la supervisión de Santana, el diseño final pronto vio la luz. El vestido de la reina volvería a cobrar vida.

Los alumnos junto al diseñador y la Reina del Carnaval. / Arturo Jiménez

"Ha sido una experiencia super nutritiva, ya que estamos aprendiendo técnicas que no usábamos antes", explica Diego Calvo, uno de los alumnos participantes, una opinión compartida por todos. Desde el esqueleto hasta los últimos detalles fueron creados por las manos de estos futuros talentos. Cada piedra, cada diamante, cada pluma fue pensada, confeccionada y pegada por ellos. Aunque costase muchas quemaduras, pinchazos y dolores de cabeza, el proyecto parecía ir viento en popa. Y no se equivocaban.

La falda, la pechera y el tocado de la cabeza fueron los elementos recreados. El proceso creativo, además del boceto, está enteramente reproducido por ellos. Conociendo el diseño original, las obras hechas a mano por los alumnos aportó un toque más personal que hizo de este proyecto algo más íntimo.

"Una persona como Alexis Santana te transmite seguridad para trabajar y poder sacar la tarea adelante. Nos hemos quedado muy contentos con nuestro trabajo y creemos que estamos preparados para aprovechar todas las oportunidades que nos puedan dar", comenta Joel Jonás Acuña, otro de los alumnos participantes.

Curso del diseñador Alexis Santana / Arturo Jiménez

La fusión entre las telas anaranjadas y los destellos de los abalorios cristalinos, que colgaban por toda la estructura, anunciaba el momento de satisfacción que tanto esperaban: el vestido estaba terminado. El resultado final incitó a muchos a formar parte de esa fantasía. "Alexis, ¿puedo probármelo ahora?", se escuchó a algunas de las alumnas, emocionadas por ver en sus propias pieles el resultado de tantas horas de esfuerzo.

El momento Carla

Sin embargo, el destino del vestido estaba escrito desde el principio. La reina del Carnaval, Carla Castro, volvería a revivir una parte de lo que fue uno de los momentos más importantes para ella. "Me hizo mucha ilusión, de hecho llevo semanas esperando este día, porque es como volver a ponerme un cachito de mi traje y revivir esos nervios de la gala. Para mí, el Carnaval ha sido una de las mejores experiencias de mi vida y revivirlo hoy es increíble", comentó la reina. Y así fue.

Tras ajustar la pechera, reforzar el vestido y asegurar los abalorios colgantes de los brazos, el vestido de la reina renació. Muchos alagaban a Carla mientras la contemplaban modelar su trabajo, otros preferían apreciarlo en silencio, casi con asombro. El resultado final superó las expectativas de todos los presentes.

Entre las poses y los flashes de aquellos que buscaban guardar un recuerdo del momento, Alexis Santana coreaba la enhorabuena a todos los estudiantes. "Les ha quedado un cuerpo envidiable, muchísimas felicidades", comentaba.

De esta manera, ponían punto y final a un trabajo que les permitió explorar fronteras creativas.

Mientras el reinado de Carla Castro sigue su curso, para este grupo de jóvenes talentos este tiempo supone el inicio de nuevos caminos. "El trabajo de los chicos ha sido increíble. Muchos de ellos se podrían unir al taller para el año que viene", concluye la reina.