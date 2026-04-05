Diseñadores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife proponen cambios en la elección de la reina, sin voto telefónico ni anónimos

La Asociación de Diseñadores y Creativos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ha acordado varios cambios en la elección de la reina. En la reunión celebrada el pasado martes, dieciocho creadores solicitan a la organización que el jurado de las soberanas infantil, de mayores y adulta se limite a la participación de profesionales, sin incluir el voto telefónico —que se descartó la pasada edición— y tampoco quieren la participación de un representante elegido entre personas anónimas, formato que se estrenó en 2026.

Un solo voto por jurado

Y no es el único cambio que planteará a la organización que dirige Javier Caraballero. El colectivo que preside Santi Castro también acordó de forma mayoritaria solicitar que cada miembro del jurado emita un solo voto, si bien hasta ahora era uso y costumbre que diera una nota cuando veía el traje de cerca —que valía un 30% de su puntuación— y otra valoración a la fantasía sobre el escenario —que suponía un 70% del total de cada miembro del tribunal—.

También se precisa en esa propuesta que elevarán al concejal de Fiestas, para que, con un voto único, cada jurado puntúe del uno al número máximo de candidatas; de otra forma, que ordene a las participantes desde la máxima puntuación según su preferencia hasta la que menos le agrade, con un punto.

Sin material promocional

No fueron las únicas modificaciones acordadas. También se rechazó de forma mayoritaria que, cuando el jurado va por detrás a ver las fantasías, se les entregue material promocional. Lo único permitido, según proponen los diseñadores, será un folio DIN A3 que incluya las explicaciones de cómo se hizo la fantasía, sin más presentes.

Asimismo, se reitera la necesidad de que todos los trajes pasen el control de balizas que verifican las medidas máximas de las fantasías y se insiste en que el número de miembros del jurado sea superior a diez en todas las galas para evitar posibles picardías en la puntuación.