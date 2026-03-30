Enrique Camacho: «Vuelvo porque me apasiona el Carnaval y me proponen un proyecto ilusionante»

¿Contento por su regreso a la dirección artística del Carnaval 2027, cuatro años después de su primera etapa?

Fue una sorpresa, la verdad, que el alcalde me llamara para retomar el proyecto de Carnaval. Contento no es la palabra. Me siento honrado. Un honor que me vuelvan a llamar después de tantos años. Me han convencido porque no entraba en mis planes ni de lejos volver a hacer Carnaval.

¿Cuándo le llamó el alcalde y qué le dijo para convencerle?

Fue hace unos días. Más que una llamada me convocaron a una reunión en la Alcaldía. Tuvimos una conversación él, el concejal de Fiestas y yo.

Vamos, que si me permite el símil, entró sin planes de casar y salió con padrino incluido...

Tal cual (ríe).

¿Y cómo reaccionó? ¿Le sorprendió que lo llamaran y le plantearan el regreso?

Acepté por la manera en que se planteó la propuesta. Decir que no hubiese sido injusto por mi parte. Porque yo siempre me considero una persona muy agradecida. El alcalde hace exactamente once años me dio una oportunidad: empezar a dirigir galas, a pesar de que llevaba ya mucho tiempo trabajando en el sector. Y gracias a aquella oportunidad ha habido una etapa profesional que me ha llevado hasta donde estoy hoy. Decir que no hubiese sido injusto por mi parte, tanto hacia el alcalde como hacia un proyecto que me ha dado tanto como es el Carnaval.

¿Cuál es el escenario que ellos reconocen que existe? ¿Qué necesita? ¿Revitalizar las galas?

El planteamiento es volver a encargarme de la dirección artística del Carnaval y básicamente recuperar un modelo de gala que en 2023 funcionó muy bien, que a la gente le gustó. Por ahí debe ir el proyecto que empezamos ahora.

¿Qué engloba la propuesta de dirección artística?

Constituye la dirección artística de todas las galas: inaugural, infantil, tercera edad y la gala de elección de la reina adulta. Lógicamente, también implica la dirección y ejecución de las galas y el acompañamiento a los grupos para que puedan llevar a cabo sus puestas en escena. El trabajo va a estar enfocado a las galas, pero sin olvidarnos de todo lo que ocurre en el Recinto Ferial.

Entonces, ¿se queda al margen de los concursos?

De la ejecución de los concursos se encargará Yeray Piñero y la organización. Yo, lógicamente, voy a estar a disposición de todos los grupos que necesiten cualquier tipo de consejo, como lo he estado siempre. Un carnavalero como yo no va a estar de espaldas a los concursos nunca. Aunque no esté en la torre, estaré allí, disfrutándolo y ayudando en lo que sea necesario.

¿Cuánto duró la reunión? ¿Cuánto costó para ponerse de acuerdo y que usted le diera el «sí» al Carnaval 2027?

No fue mucho tiempo (ríe y, en un cambio repentino, sentencia con solemnidad). Es verdad, porque lo primero que se me pasa por la cabeza es gratitud.

¿Se puede entonces decir que vuelve al Carnaval por gratitud?

No, eso no sería así para nada. Vuelvo porque el Carnaval me apasiona y porque el alcalde me propone un proyecto ilusionante. A pesar de la agenda tan loca que tengo este año, merece la pena. La parte de gratitud es porque realmente me siento agradecido con todo lo que me ha dado el Carnaval.

Respecto a las galas, ¿cómo se las plantea?

Llevo años diciendo que es necesario replantear el modelo de gala. En los últimos, eso se ha hecho más evidente. Debemos ofrecer un espectáculo actualizado, manteniendo la esencia y la tradición. La duración y el número de candidatas se adaptará a la realidad, buscando siempre un equilibrio entre ritmo del espectáculo y la salud del Carnaval.

¿Volverán los números conjuntos? ¿La murga ganadora cantará en directo en la gala?

Llevo dos días con esto; como quien dice, no me ha dado tiempo ni de preparar la luna de miel. Pero el espíritu es ese: estar presente, acompañar, asesorar y disfrutar del Carnaval.

En 2024 y 2025 le sucedió en la dirección artística Jep Meléndez, su coreógrafo. ¿Lo recuperará para su equipo?

Mi intención es recuperar a todo nuestro equipo creativo. Si necesito a Jep Meléndez, lo llamaré, igual que él hubiera contado conmigo. Lo importante es sacar el trabajo adelante.

¿Qué le parece la decisión de retrasar el Carnaval de Santa Cruz dos semanas el próximo año?

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Entiendo la necesidad técnica del movimiento del calendario, pero coincido con la visión del alcalde: Esto tiene que ser algo provisional. La tradición es la tradición y hay que mantener las fechas vinculadas al calendario de Cuaresma. Si necesitamos tiempo para montar un escenario y no se tiene una varita mágica, habrá que buscar soluciones, y creo que ha sido una buena decisión.