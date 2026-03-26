El Carnaval de Tenerife recupera a Enrique Camacho como director artístico de sus galas para 2027

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife recupera a una figura ampliamente reconocida dentro de su engranaje artístico. Enrique Camacho volverá a asumir la dirección artística de las principales galas de la fiesta chicharrera en la edición de 2027, tres años después de su última etapa al frente de los espectáculos principales.

Lo que parecía un imposible, el regreso de Camacho a la Direccion del Carnaval, ha fructificado gracias a la buena disposición de la organización del Carnaval santacrucero y al propio director artístico.

En la primera etapa, que comenzó con una magistral gala infantil que elevó a Camacho a ponerse al frente de los espectáculos artísticos durante ocho años, se cerró por decisión del artista, y entre reproches políticos por el coste de su producción.

Se da la paradoja de que el concejal actual, Javier Caraballero, fue escenógrafo en tres de las que dirigió Enrique Camacho. El regreso suponía una readaptación del equipo artístico para garantizar la comodidad del artista y, por ende, que se der las condiciones para garantizar el esplendor de los espectáculos como ha sido sello de la factoría Camacho.

Camacho vuelve sin que Caraballero destartale su equipo. El resultado de Daniel Pages fue elocuente y se daba por hecho que no renovaría, como así se confirmó días atrás en una reunión entre el concejal y el ya exdirector, y continuará Yeray Piñero al frente de los concursos, tras el estreno con gran éxito en 2026..

El acuerdo se cerró recientemente en un encuentro mantenido ayer con el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, quienes propusieron al director el regreso a la dirección artística de las galas del Carnaval. Camacho aceptó el encargo y será el responsable creativo de las cuatro grandes galas: la gala inaugural y las elecciones de la Reina Infantil, Reina de los Mayores y Reina Adulta, consideradas el eje audiovisual y artístico de la celebración.

Su regreso supone un nuevo intento por reforzar la identidad escénica del Carnaval tras las distintas fórmulas organizativas aplicadas en los últimos años, en 2024 y 2025, con Jep Meléndez, curiosamente el coreógrafo del equipo de Camacho que lo sucedió, y en 2026, con Daniel Pages, diseñador de trajes de candidatas de reinas que, tras un espectáculo sin sabor a Carnaval, tendrá la oportunidad de volver a presentar aspirantes.

Después de la última gala de Enrique Camacho, —que marcó el cierre de una etapa creativa consolidada en la que se dedicó a Nueva York, consideradas de las mejores—, las galas atravesaron procesos de renovación que se quedaron en el intento.

Ocho años en la arquitectura del espectáculo

Con una trayectoria de ocho años vinculada directamente al Carnaval capitalino, Enrique Camacho regresa a lo que dentro de la organización se conoce como la “torre de control” de los espectáculos centrales. Durante sus anteriores etapas, el director se caracterizó por apostar por una narrativa escénica cohesionada, grandes despliegues técnicos y una estructura televisiva pensada tanto para el público del recinto como para la retransmisión internacional de las galas.

Su último Carnaval al frente de los espectáculos marcó el final de un ciclo creativo en el que consolidó un modelo visual reconocible, basado en la integración de coreografías, escenografía dinámica y ritmos narrativos ágiles, contribuyendo a reforzar la proyección exterior del Carnaval.

La nueva etapa llega con el objetivo de consolidar el formato y, al mismo tiempo, recuperar la propuesta artística, sinónimo de éxito, adaptándola a las nuevas exigencias técnicas y audiovisuales sin perder la esencia participativa de la fiesta.

Tras confirmarse su incorporación, la organización trabaja ya en uno de los primeros hitos del calendario: la elección del motivo o temática que definirá la identidad estética y creativa del Carnaval 2027, elemento clave para el diseño escenográfico y conceptual de todas las galas.

Yeray Piñero continuará por segundo año como director de los concursos del Carnaval. / El Día

Yeray Piñero continúa al frente de los concursos

Paralelamente, el director artístico y productor Yeray Piñero continuará por segundo año consecutivo como responsable de la dirección de los concursos del Carnaval, consolidándose como una de las figuras emergentes en la evolución reciente del espectáculo carnavalero.

Vinculado desde 2015 al Auditorio de Tenerife, Piñero ha desarrollado una sólida trayectoria en producción artística, participando en la gestión de proyectos escénicos, festivales culturales y programas de gran formato tanto en el ámbito regional como internacional. Su perfil combina la creación escénica, la gestión cultural y la producción audiovisual, experiencia que amplió formando parte del equipo de los Servicios Informativos de Radio Televisión Canaria y desempeñando un papel relevante en el desarrollo de MAPAS, Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur, cuya gerencia asumió en su última etapa.

En 2024 dio el salto a la dirección de producción artística de galas y concursos del Carnaval y, en 2026, asumió por primera vez la dirección artística de los concursos, iniciando una etapa marcada por la modernización del formato.

Su estreno fue valorado positivamente por la organización y los grupos participantes, destacando el ritmo escénico, la optimización de tiempos y una puesta en escena más dinámica y televisiva. Entre los ejemplos más visibles figuró el concurso de grupos coreográficos, desarrollado en tiempo récord sin perder espectacularidad, así como la fluidez alcanzada en certámenes como la final de murgas o los concursos de agrupaciones musicales, que ganaron continuidad narrativa y atractivo audiovisual.

La continuidad de Piñero en 2027 refuerza la apuesta municipal por un modelo artístico contemporáneo, cuidado y conectado con el público, manteniendo además una relación directa con los grupos del Carnaval, auténticos protagonistas de la fiesta.

Con el regreso de Camacho a las galas y la consolidación de Piñero en los concursos, el Carnaval de Santa Cruz afronta una nueva edición combinando experiencia y renovación, dos pilares con los que la organización busca fortalecer la dimensión escénica de una celebración declarada de interés turístico internacional.