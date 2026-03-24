Programa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027: actos, fechas y horarios

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife rompe con la tradición religiosa, que obligaba a comenzar los actos dos días después de la celebración del Día de Reyes, y se retrasa dos semanas. Así, los concursos del Carnaval se desarrollarán desde el viernes 22 de enero hasta el miércoles 17 de febrero, cuando se celebrará la gala de elección de la reina.

La fiesta en la calle comenzará el viernes 19 de febrero y se prolongará hasta el Domingo de Piñata, 28 de febrero. En medio habrá citas ineludibles, como el certamen de Ritmo y Armonía de las comparsas por la avenida de Anaga, el sábado 20 de febrero; el primer Carnaval de Día, el domingo 21 de febrero, o el segundo Carnaval de Día, que reunirá a artistas de proyección nacional e internacional, el sábado 27 de febrero.

El retraso del Carnaval permitirá algunas curiosidades históricas. La primera vez que se aplazó la fiesta fue en 2022 para sortear las limitaciones de la pandemia de la COVID, y esta es una experiencia inédita porque se traslada dos semanas el calendario de actos, a diferencia de lo que ocurrió hace cuatro años, cuando se hizo un programa para garantizar el distanciamiento social.

En 2027, la Iglesia católica celebrará el Miércoles de Ceniza el 10 de febrero, fecha en la que en otras ediciones coincidía el Entierro de la Sardina. De hecho, la gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se celebrará la semana siguiente, el miércoles 17 de febrero.

A falta de las reuniones que tiene previsto celebrar el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, con los grupos después de Semana Santa para perfilar algunos detalles, así queda el programa provisional del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027.

Viernes 22 enero

Inauguración del Carnaval 2027

Sábado 23 enero

Concurso de agrupaciones musicales

Viernes 29 enero

Primera fase murgas infantiles

Sábado 30 enero

Segunda fase murgas infantiles

Domingo 31 enero

Concurso grupos coreográficos

Lunes 1 febrero

Primera fase murgas adultas

Martes 2 febrero

Segunda fase murgas adultas

Miércoles 3 febrero

Tercera fase murgas adultas

Jueves 4 febrero

Cuarta fase murgas adultas

Sábado 6 febrero

Final de murgas adultas

Domingo 7 febrero

Gala de elección de la reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027

Miércoles 10 febrero

Gala de elección de la reina mayores y exhibición de los grupos de mayores de Tenerife

Viernes 12 febrero

Canción de la Risa

Sábado 13 febrero

Concurso de comparsas sobre escenario

Domingo 14 febrero

Concurso de disfraces por la mañana en el recinto ferial

Certamen de Rondallas por la tarde en el Auditorio de Tenerife

Miércoles 17 febrero

Gala de la reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027

Viernes 19 febrero

Cabalgata anunciadora

Sábado 20 febrero

Ritmo y Armonía de comparsas en la avenida de Anaga

Domingo 21 febrero

Primer Carnaval de Día

Actuación de la Ni Fú-Ni Fá y Los Fregolinos en la plaza del Príncipe

Lunes 22 febrero

Cuarta edición de la gala Dragnaval

Martes 23 febrero

Actuación de la Ni Fú-Ni Fá y Los Fregolinos en la plaza del Príncipe

Coso apoteósico Carnaval

Miércoles 24 febrero

Entierro de la Sardina

Jueves 25 febrero

Festival/exhibición de rondallas

Viernes 26 febrero

Coso infantil desde Méndez Núñez

Sábado 27 febrero

Carnaval de Día con artistas internacionales

Domingo 28 febrero

Actuación de la Ni Fú-Ni Fá y La Zarzuela en la plaza del Príncipe

Carnaval Senior y fin de fiestas