Programa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027: actos, fechas y horarios
La gala inaugural se celebrará el viernes 22 de enero; las murgas adultas, del lunes 1 al jueves 4 de febrero, y la gran final, el sábado 6 de febrero
Tras la gala de la reina el miércoles 17 de febrero, el Carnaval sale a la calle con la Cabalgata el viernes 19 de febrero; el sábado 27 de febrero, Carnaval de Día con artistas internacionales
El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife rompe con la tradición religiosa, que obligaba a comenzar los actos dos días después de la celebración del Día de Reyes, y se retrasa dos semanas. Así, los concursos del Carnaval se desarrollarán desde el viernes 22 de enero hasta el miércoles 17 de febrero, cuando se celebrará la gala de elección de la reina.
La fiesta en la calle comenzará el viernes 19 de febrero y se prolongará hasta el Domingo de Piñata, 28 de febrero. En medio habrá citas ineludibles, como el certamen de Ritmo y Armonía de las comparsas por la avenida de Anaga, el sábado 20 de febrero; el primer Carnaval de Día, el domingo 21 de febrero, o el segundo Carnaval de Día, que reunirá a artistas de proyección nacional e internacional, el sábado 27 de febrero.
El retraso del Carnaval permitirá algunas curiosidades históricas. La primera vez que se aplazó la fiesta fue en 2022 para sortear las limitaciones de la pandemia de la COVID, y esta es una experiencia inédita porque se traslada dos semanas el calendario de actos, a diferencia de lo que ocurrió hace cuatro años, cuando se hizo un programa para garantizar el distanciamiento social.
En 2027, la Iglesia católica celebrará el Miércoles de Ceniza el 10 de febrero, fecha en la que en otras ediciones coincidía el Entierro de la Sardina. De hecho, la gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se celebrará la semana siguiente, el miércoles 17 de febrero.
A falta de las reuniones que tiene previsto celebrar el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, con los grupos después de Semana Santa para perfilar algunos detalles, así queda el programa provisional del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027.
Viernes 22 enero
Inauguración del Carnaval 2027
Sábado 23 enero
Concurso de agrupaciones musicales
Viernes 29 enero
Primera fase murgas infantiles
Sábado 30 enero
Segunda fase murgas infantiles
Domingo 31 enero
Concurso grupos coreográficos
Lunes 1 febrero
Primera fase murgas adultas
Martes 2 febrero
Segunda fase murgas adultas
Miércoles 3 febrero
Tercera fase murgas adultas
Jueves 4 febrero
Cuarta fase murgas adultas
Sábado 6 febrero
Final de murgas adultas
Domingo 7 febrero
Gala de elección de la reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027
Miércoles 10 febrero
Gala de elección de la reina mayores y exhibición de los grupos de mayores de Tenerife
Viernes 12 febrero
Canción de la Risa
Sábado 13 febrero
Concurso de comparsas sobre escenario
Domingo 14 febrero
Concurso de disfraces por la mañana en el recinto ferial
Certamen de Rondallas por la tarde en el Auditorio de Tenerife
Miércoles 17 febrero
Gala de la reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027
Viernes 19 febrero
Cabalgata anunciadora
Sábado 20 febrero
Ritmo y Armonía de comparsas en la avenida de Anaga
Domingo 21 febrero
Primer Carnaval de Día
Actuación de la Ni Fú-Ni Fá y Los Fregolinos en la plaza del Príncipe
Lunes 22 febrero
Cuarta edición de la gala Dragnaval
Martes 23 febrero
Actuación de la Ni Fú-Ni Fá y Los Fregolinos en la plaza del Príncipe
Coso apoteósico Carnaval
Miércoles 24 febrero
Entierro de la Sardina
Jueves 25 febrero
Festival/exhibición de rondallas
Viernes 26 febrero
Coso infantil desde Méndez Núñez
Sábado 27 febrero
Carnaval de Día con artistas internacionales
Domingo 28 febrero
Actuación de la Ni Fú-Ni Fá y La Zarzuela en la plaza del Príncipe
Carnaval Senior y fin de fiestas
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