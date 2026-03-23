La gala de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 se celebrará después del miércoles de Ceniza

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido romper con el calendario religioso por segunda vez en la historia del Carnaval. La primera vez fue en 2022, cuando para sortear la pandemia de la covid-19 se trasladó al mes de junio. En esta ocasión se retrasa dos semanas respecto a la fecha marcada por la Semana Santa. Esta alteración provocará que la gala de elección de la reina adulta se celebre el miércoles 17 de febrero, una semana después del Miércoles de Ceniza, 10 de febrero, día en el que, de ser Carnaval, se celebraría el Entierro de la Sardina, aunque esta vez está previsto el espectáculo de proclamación de la reina de los mayores.

Un cambio obligado por el calendario

De haberse mantenido el inicio del Carnaval según la previsión religiosa, los actos habrían comenzado el viernes 8 de febrero, apenas dos días después del Día de los Reyes Magos y sin tiempo material para el montaje del decorado del Carnaval en el Recinto Ferial, que no estaría disponible ni una semana después, cuando se habrían iniciado los concursos.

Por este motivo, y tras sopesar cuatro alternativas, el alcalde José Manuel Bermúdez y el concejal de Fiestas Javier Caraballero acordaron retrasar dos semanas, del 8 al 22 de enero, la gala inaugural y el sorteo de aspirantes. La modificación del calendario será, por ahora, provisional, aunque coincidirá con la fecha en la que, esta vez sí en consonancia con el calendario religioso, se celebrará la fiesta de 2028, ya que el martes de Carnaval será el 23 de febrero el próximo año y el 29 de febrero en la siguiente edición.

Reorganización de los actos

El concejal de Fiestas aprovechará el reajuste del calendario para ganar casi una semana de organización. Hasta ahora, la gala inaugural se celebraba un viernes y los concursos comenzaban al siguiente. No ocurrirá así el próximo año. La apertura será el 22 de enero con la gala inaugural y sorteo de aspirantes y, al día siguiente, sábado 23 de enero, se celebrará el concurso de agrupaciones musicales, recuperando el sábado tras el cambio excepcional al domingo en la pasada edición.

La organización hizo público el nuevo calendario del Carnaval 2027 estableciendo dos períodos: el de concursos y galas, que arrancará el viernes 22 de enero, y el del Carnaval en la calle. Desde la cabalgata anunciadora del viernes 19 hasta el domingo de Piñata, el 28 de febrero, se sucederán los principales actos: el primer Carnaval de Día, de carácter familiar, el domingo 21; el Coso del Martes de Carnaval, el 23 de febrero; y el segundo Carnaval de Día, con artistas internacionales, el sábado 27. Como curiosidad, el Miércoles de Ceniza se celebrará el 10 de febrero, mientras que el Entierro de la Sardina tendrá lugar el 24 de febrero, ya en la segunda semana de Cuaresma.

¿Martes de Carnaval festivo?

El reajuste desplaza también el Martes de Carnaval en Santa Cruz, que al ser festivo local se trasladará al 23 de febrero. Este cambio afectará a quienes ya habían planificado asistir a Los Indianos, en Santa Cruz de La Palma, fijados para el 8 de febrero. En la capital tinerfeña no habrá festivo esa semana, sino quince días después, coincidiendo con el Carnaval en la calle.

Si se mantiene la tradición, el retraso de las carnestolendas chicharreras tendrá impacto en numerosos carnavales del resto de la isla que dependen de los grupos oficiales de Santa Cruz para sus desfiles y galas. De no ajustarse las fechas, algunos eventos serían inviables al coincidir con los concursos de murgas, comparsas y agrupaciones capitalinas.

A ello se suma la planificación del resto de municipios: Candelaria celebra sus fiestas una semana después de Santa Cruz y Tacoronte, dos semanas más tarde. En el caso de Los Cristianos, mantener el calendario habitual podría hacer coincidir el festival de murgas con el Domingo de Ramos y, la víspera, el concurso de comparsas.

Próximos ajustes organizativos

Entre los cambios previstos por la concejalía de Fiestas, además de devolver a las agrupaciones musicales al sábado 23 de enero, se iniciará tras Semana Santa una ronda de reuniones con todas las modalidades para consensuar las fechas definitivas de sus certámenes. Se plantea que el concurso de grupos coreográficos, uno de los más multitudinarios, se celebre el 24 o el 31 de enero.

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El programa mantendrá las dos fases de murgas infantiles y cuatro fases más la final en categoría adulta, sin modificar el cupo de 24 grupos, pese al crecimiento de la modalidad con nuevas formaciones y regresos anunciados. En cuanto al motivo del Carnaval 2027, la organización prefiere confirmar primero el nombre del nuevo director —todo apunta a Enrique Camacho— antes de abrir la votación popular que definirá la temática de la próxima edición.