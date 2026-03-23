El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 se retrasa dos semanas: comenzará el 22 de enero y la fiesta en la calle será del 19 al 28 de febrero

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido retrasar dos semanas el inicio del Carnaval 2027, una modificación excepcional del calendario festivo motivada por condicionantes logísticos y organizativos que impedían desarrollar los preparativos en condiciones óptimas si se mantenían las fechas tradicionales.

De acuerdo con el anuncio realizado por Fiestas de Santa Cruz, la Gala Inaugural pasará del previsto 8 de enero al 22 de enero de 2027, mientras que el Carnaval en la calle se celebrará finalmente del 19 al 28 de febrero, reorganizando así el desarrollo completo de las carnestolendas.

La decisión responde principalmente a la imposibilidad técnica de montar el escenario del Carnaval en el Recinto Ferial en menos de una semana, ya que el espacio permanecerá ocupado por el Parque Infantil y Juvenil de Tenerife (PIT) hasta el 6 de enero. Siguiendo el calendario habitual, la fiesta habría comenzado apenas dos días después del Día de Reyes, un margen considerado inviable por la organización.

Un cambio que ya se veía venir

El cambio de fechas llega después de semanas en las que la Concejalía de Fiestas ya estudiaba distintas alternativas ante la complejidad del calendario. Tal y como se había avanzado meses atrás, mantener el inicio tradicional suponía afrontar los concursos y montajes sin tiempo suficiente para desmontar la infraestructura navideña y levantar el decorado carnavalero.

Según los cálculos técnicos, el calendario clásico obligaba a iniciar los concursos apenas nueve días después del desmontaje del PIT, un plazo insuficiente para garantizar la seguridad y calidad escénica de uno de los carnavales más complejos del mundo en términos de producción.

Entre las opciones analizadas figuraban mantener las fechas originales, retrasar solo una semana o aplazar dos semanas el inicio. Finalmente, esta última alternativa se impuso al ofrecer mayores garantías organizativas y reducir la presión sobre colectivos, proveedores y personal técnico.

Impacto en concursos y programación

El nuevo calendario permitirá reorganizar los concursos desde finales de enero, evitando la concentración extrema de actos y facilitando la preparación de los grupos del Carnaval —murgas, comparsas, agrupaciones musicales y rondallas— que dependen de largos procesos de ensayo y producción.

El ajuste también tendrá consecuencias en el resto de celebraciones carnavaleras de la Isla, ya que numerosos municipios programan sus actos contando con la participación de agrupaciones capitalinas. Un retraso en Santa Cruz provocará previsiblemente una reorganización en cascada del calendario insular.

Asimismo, la modificación implicará ajustes en hitos tradicionales del programa. El Entierro de la Sardina y el resto de actos finales se desplazarán conforme al nuevo calendario festivo, mientras que celebraciones externas vinculadas al ciclo carnavalero mantendrán sus fechas tradicionales.

No sería la primera vez que el Carnaval santacrucero altera su cronograma. La pandemia obligó a trasladar la fiesta al mes de junio en una edición extraordinaria, y a comienzos de siglo también se celebraron actos fuera del calendario habitual coincidiendo con eventos internacionales vinculados a la Federación Europea de Ciudades del Carnaval.

Más margen para preparar la fiesta

Desde el área de Fiestas se considera que celebrar el Carnaval entre finales de enero y febrero ofrece mejores condiciones organizativas, permitiendo completar los montajes técnicos sin prisas y garantizar el desarrollo normal de concursos y galas.

El nuevo planteamiento también permitirá recuperar ajustes pendientes en la programación, como la reorganización del concurso de agrupaciones musicales, que volvería a celebrarse en sábado tras los cambios introducidos en ediciones recientes para encajar la ampliación de fases del concurso de murgas adultas.

Aunque la modificación rompe de forma puntual con la tradición marcada por el calendario religioso, la intención municipal es que el Carnaval regrese a su cronograma habitual en 2028, una vez superadas las circunstancias logísticas actuales.

Las razones del Ayuntamiento

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, defendió la decisión asegurando que "no se podía exigir lo imposible ni arriesgar la calidad de un Carnaval de esta envergadura". Según explicó, la variación permitirá que todas las partes implicadas trabajen con mayor comodidad y garantías. "Estoy convencido de que este ajuste en el calendario permitirá ofrecer una mejor y mayor calidad si cabe a un Carnaval que ya es excelente", señaló.

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Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, subrayó que se trata de una medida adoptada en beneficio del conjunto de la organización. "Es una decisión que beneficia a los grupos del Carnaval, a los proveedores y a la propia organización", afirmó, recordando que hubiese sido "materialmente imposible garantizar el correcto montaje del escenario en tan solo una semana", por lo que, añadió, ha primado el interés general.