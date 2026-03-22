Celebraciones por la fundación de la ciudad
Nareme Melián, autor del cartel y el decorado de las Fiestas de Mayo
El Ayuntamiento consolida por segundo año la gala de la reina de los mayores, que junto a la infantil y la adulta fueron un éxito en 2025
El ilustrador tinerfeño Nareme Melián acuña de nuevo el cartel oficial y el diseño escenográfico de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife, consolidando así su vínculo creativo, que comenzó de la mano del Carnaval y suma ya tres ediciones dando forma y color a las fiestas patronales.
Cabe recordar que Nareme Melián se estrenó en las fiestas patronales de Santa Cruz de 2024 adaptando el escenario principal de la plaza de la Candelaria con elementos de la artesanía vinculada a la hoja de palma.
La programación de los actos fundacionales de la ciudad prevé celebrar las galas el viernes 24 de abril con la elección de la reina adulta de las Fiestas de Mayo; el sábado 25 con la segunda gala de los mayores, tras los buenos resultados cosechados en la primera edición, y el domingo 26 con la elección del mago y la maga infantil, actos que compartirán un mismo espacio escénico que se instalará en la plaza de la Candelaria. Hasta el 6 de abril se pueden inscribir quienes quieran participar en la Exposición de Flores, Plantas y Artesanía del parque García Sanabria, que abrirá sus puertas en la última semana de abril hasta el día 3 de mayo.
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