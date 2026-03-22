Nareme Melián, autor del cartel y el decorado de las Fiestas de Mayo

El ilustrador tinerfeño Nareme Melián acuña de nuevo el cartel oficial y el diseño escenográfico de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife, consolidando así su vínculo creativo, que comenzó de la mano del Carnaval y suma ya tres ediciones dando forma y color a las fiestas patronales.

Cabe recordar que Nareme Melián se estrenó en las fiestas patronales de Santa Cruz de 2024 adaptando el escenario principal de la plaza de la Candelaria con elementos de la artesanía vinculada a la hoja de palma.

Noticias relacionadas

La programación de los actos fundacionales de la ciudad prevé celebrar las galas el viernes 24 de abril con la elección de la reina adulta de las Fiestas de Mayo; el sábado 25 con la segunda gala de los mayores, tras los buenos resultados cosechados en la primera edición, y el domingo 26 con la elección del mago y la maga infantil, actos que compartirán un mismo espacio escénico que se instalará en la plaza de la Candelaria. Hasta el 6 de abril se pueden inscribir quienes quieran participar en la Exposición de Flores, Plantas y Artesanía del parque García Sanabria, que abrirá sus puertas en la última semana de abril hasta el día 3 de mayo.