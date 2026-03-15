Nace la murga Indomables: ya son mayoría las mujeres en el concurso estrella del Carnaval de Tenerife

Después de años formando parte activa del Carnaval y participando en media docena de proyectos murgueros, Sary Martín afronta una nueva etapa con la creación de Murga Indomables, un proyecto personal que nace tanto de la experiencia acumulada como de una necesidad emocional y creativa.

El colectivo crítico, integrado actualmente por unas cuarenta personas, representa para su impulsora algo más que una nueva murga: es la consolidación de un camino recorrido durante casi cuatro décadas dentro del Carnaval.

Mayoría femenina en el panorama murguero

El nacimiento de Indomables supone que las murgas femeninas pasan a ser mayoría de mantenerse las veintiuna participantes en la pasada edición y consolidarse los dos nuevos proyectos anunciados para 2027: Mamelonas y ahora Indomables.

En total serían veintitrés grupos, doce femeninos y once masculinos, si bien es prematuro porque ni tiempo ha dado a finalizar la presente edición del Carnaval y ya tres de las históricas —Ni Pico-Ni Corto, incluso como mixta; Desbocados y Trabachones— han anunciado su disposición a volver al escenario en 2027.

Un nombre con carga personal y familiar

El nombre de Indomables no surge por casualidad. Aunque encaja con la personalidad de sus integrantes, tiene un significado profundamente personal. Indomables era también el nombre de uno de los grupos musicales de su padre, Miguel Ángel Martín Mujica, homenajeado en 2011 en un reconocimiento a bandas canarias de rock de los años setenta.

Revisando aquel recuerdo familiar en un momento complicado, la idea apareció de forma casi inmediata. «Se me encendió la luz», explica, describiendo cómo el proyecto encontró finalmente su identidad tras un periodo de dudas y cambios.

Un proyecto que maduró con el tiempo

La murga debía haber nacido un año antes, pero distintas circunstancias desviaron el rumbo hacia otro proyecto colectivo que terminó sin consolidarse. En su regreso al Carnaval tras la etapa en la que se inicia con Zorroklokas, luego Tras Con-Tras y Las Que Faltaban, Sary Martín recupera el pulso a la fiesta hace dos ediciones. Primero con Charlatanas y en la pasada edición con Redoblonas.

Sin que fuera un proyecto propio, se sumaron a aquella iniciativa que ha terminado de evidenciar la necesidad de defender la visión y valores de una propuesta propia. Para Sary Martín, el Carnaval exige coherencia personal y un concepto claro de grupo.

Identidad colectiva más allá de etiquetas

Murga Indomables se presenta como una formación mayoritariamente femenina —aunque con presencia masculina en la percusión—, un matiz que la directora prefiere no convertir en etiqueta.

Más que definirla por su composición, insiste en construir una identidad basada en la personalidad colectiva y en una manera concreta de entender el Carnaval. Muchas integrantes cuentan con experiencia previa en distintas murgas y representan también un reencuentro vital entre compañeras de diferentes etapas.

Una trayectoria ligada a la fiesta

El recorrido carnavalero de su fundadora explica la dimensión de este nuevo paso. Desde sus inicios en Zorroklokas, pasando por Tras Contras, Las Que Faltaban, Charlatanas o Redoblonas, su participación ha sido constante tanto en la interpretación como en la dirección y la escritura de letras.

Incluso en etapas de descanso, la conexión con la fiesta nunca desapareció del todo. Según relata, el regreso siempre fue cuestión de tiempo hasta encontrar el momento adecuado para crear algo propio.

Una apuesta personal con base creativa

En esta nueva aventura contará con colaboradores habituales en el ámbito creativo, especialmente dentro del grupo de letristas con el que continúa trabajando. La escritura seguirá siendo una pieza clave del proyecto, entendida como espacio de reflexión, crítica y humor, pilares tradicionales de las murgas.

El reto inmediato: encontrar sede de ensayo

Sin embargo, el entusiasmo inicial convive con dificultades logísticas habituales en agrupaciones emergentes. La principal preocupación es la falta de sede de ensayo.

Aunque ya existe fecha para la primera reunión —prevista en un espacio cedido temporalmente—, la búsqueda de un local estable se presenta como el mayor reto inmediato, una realidad compartida por numerosos colectivos del Carnaval.

Un comienzo entre ilusión y vértigo

Murga Indomables nace así entre la ilusión y el vértigo propios de cualquier comienzo, aunque su creadora matiza que no se trata exactamente de empezar desde cero. El proyecto se materializará el 17 de abril, en una reunión en la Casa del Miedo, donde Sary Martín, junto a otras cuarenta murgas, pondrá en marcha su proyecto personal.

Cuando se le pregunta por qué no sumarse a la novel Mamelonas, la respuesta surge sola vista la experiencia ya vivida en la última edición. Ellas son Indomables.