Arranca el Carnaval Internacional de Los Cristianos: conoce todos los actos

El Carnaval Internacional de Los Cristianos 2026 comienza en Arona con una programación que se extenderá hasta el 16 de marzo y que reúne algunas de las citas más esperadas del calendario festivo del municipio, con propuestas para todos los públicos.

La programación del Carnaval incluye actos como el Concurso de Comparsas, los dos Carnavales de Día, la Cabalgata Anunciadora, el Encuentro de Murgas, las galas de elección de la Reina de los Mayores, la Reina por la infancia y la Reina del Carnaval, el Espectáculo Drag Queen, el Gran Coso Apoteosis y el Entierro de la Sardina, además de actividades familiares, culturales y de participación ciudadana.

Actos programados

Entre las citas del primer fin de semana destacan el Concurso de Comparsas (viernes 6), el Primer Carnaval de Día y la Cabalgata Anunciadora (sábado 7), así como el Encuentro de Murgas (domingo 8), que conforman uno de los bloques de mayor participación del programa.

La semana central reunirá actos culturales, sociales y festivos como la Exposición de Carnaval, el Festival de Grupos Coreográficos, la Gala de Elección de la Reina de los Mayores, el Pasacalle de la inclusión y la Gala de Elección de la Reina por la infancia, antes de la Gran Gala de Elección de la Reina del Carnaval, prevista para el jueves 12 de marzo.

Cartel del Carnaval de Los Cristianos / E. D.

El segundo gran fin de semana concentrará algunas de las jornadas más multitudinarias, con el Espectáculo Drag Queen (viernes 13), el Segundo Carnaval de Día, el Carnaval de Día familiar, el Concurso de disfraces y la Ruta Playera (sábado 14), además del Gran Coso Apoteosis (domingo 15), uno de los actos centrales de las fiestas.

El programa concluirá el lunes 16 de marzo con el Entierro de la Sardina, ‘La Sardina del pueblo’, y el posterior baile de la viuda fin de Carnaval, que pondrán el broche final a esta edición.

Desde el ayuntamiento de Arona recordamos que la programación puede sufrir modificaciones y recomendamos consultar los canales oficiales para seguir la información actualizada sobre horarios, recorridos y actos.