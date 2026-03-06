38 detenidos en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: este es el balance de la Policía Nacional
Durante las fiestas se levantaron 147 actas por tenencia o consumo de estupefacientes y 11 por intervención de armas
La Policía Nacional ha concluido el dispositivo especial de seguridad desplegado con motivo del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, celebrado entre el 16 de enero y el 22 de febrero, con un balance de 38 detenidos, 147 actas por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes y 11 actas por intervención de armas.
El operativo se desarrolló con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de los actos festivos y preservar la seguridad ciudadana ante la elevada concentración de asistentes durante las semanas de celebración, según ha informado este viernes la policía en un comunicado.
Durante este periodo se desplegó un dispositivo policial en los principales eventos del carnaval, con refuerzo de los servicios en las zonas de mayor concurrencia y en los actos multitudinarios, especialmente durante la cabalgata y las verbenas nocturnas.
Drogas y armas
Como resultado de los controles preventivos establecidos en distintos puntos estratégicos del municipio, los agentes realizaron un total de 147 actas por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes y 11 actas por intervención de armas, en aplicación de la normativa vigente en materia de seguridad ciudadana, además de practicar 38 detenciones por diversos hechos delictivos.
El dispositivo contó con la colaboración de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y del Cuerpo General de la Policía Canaria, con el fin de reforzar la coordinación operativa entre cuerpos policiales y optimizar recursos para garantizar una respuesta eficaz ante cualquier incidencia.
La Policía Nacional ha valorado el comportamiento general de la ciudadanía durante las fiestas y ha reiterado su compromiso con la protección de los derechos y libertades públicas en eventos de gran afluencia de público.
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños
- Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Juan del Val: 'Siempre tuve claro que tarde o temprano iban a venir a por mí
- El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
- Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
- Juan del Val: “Yo nunca he visto a cinco amigos ir juntos al teatro, pero sí veo a cinco amigas”
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina