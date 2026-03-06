38 detenidos en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: este es el balance de la Policía Nacional

La Policía Nacional ha concluido el dispositivo especial de seguridad desplegado con motivo del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, celebrado entre el 16 de enero y el 22 de febrero, con un balance de 38 detenidos, 147 actas por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes y 11 actas por intervención de armas.

El operativo se desarrolló con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de los actos festivos y preservar la seguridad ciudadana ante la elevada concentración de asistentes durante las semanas de celebración, según ha informado este viernes la policía en un comunicado.

Durante este periodo se desplegó un dispositivo policial en los principales eventos del carnaval, con refuerzo de los servicios en las zonas de mayor concurrencia y en los actos multitudinarios, especialmente durante la cabalgata y las verbenas nocturnas.

Drogas y armas

Como resultado de los controles preventivos establecidos en distintos puntos estratégicos del municipio, los agentes realizaron un total de 147 actas por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes y 11 actas por intervención de armas, en aplicación de la normativa vigente en materia de seguridad ciudadana, además de practicar 38 detenciones por diversos hechos delictivos.

El dispositivo contó con la colaboración de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y del Cuerpo General de la Policía Canaria, con el fin de reforzar la coordinación operativa entre cuerpos policiales y optimizar recursos para garantizar una respuesta eficaz ante cualquier incidencia.

La Policía Nacional ha valorado el comportamiento general de la ciudadanía durante las fiestas y ha reiterado su compromiso con la protección de los derechos y libertades públicas en eventos de gran afluencia de público.