La Palma ‘exporta’ el secreto de sus enanos a un carnaval de Toledo

«Espero que nadie se enfade porque hayamos querido poner en valor las tradiciones; tampoco se ha realizado con un tono burlesco». Pablo Pascual-Muerte Mora, uno de los dos monitores del programa de Deporte para Mayores que impulsa la Diputación de Toledo, cuenta cómo surgió la idea de que el grupo de mayores que integra la comparsa La Gimnasia Tiene Marcha, en la localidad de Yepes, decidiera vestirse de soldaditos enanos. El ‘disfraz’, por su diseño con gorro incluso numerado y mascarón a la altura de la barriga, recuerda ‘de aquella manera’ a los personajes característicos de la Bajada de la Virgen de las Nieves, en La Palma.

Pero reiteran: «no tiene nada que ver; no ha habido un intento de copia; de hecho, nosotros salimos con un personaje, que es La Morocha, y hasta tiene otra música».

La inspiración: la Bajada de La Palma

Fue precisamente en la pasada Bajada del verano cuando dos matrimonios vinculados al grupo se trasladaron a la Isla Bonita para disfrutar de los actos y, entre otros, de la Danza de los Enanos, que se recuperó tras diez años, pues la cita lustral anterior se suspendió por la covid.

Cuando en octubre pasado comenzaron los preparativos de la comparsa de Carnaval La Gimnasia Tiene Marcha, que participa desde 2022, se planteó la idea del enano palmero. «No copiarlo, sino lograr ese efecto, que incluso estudiamos a través de vídeos por internet», explica Pablo Pascual-Muerte. El objetivo era desarrollar unos enanos de la época de Napoleón y Versalles. «De ahí que su colorido no tenga nada que ver con los palmeros». Luego, cuando ya se celebró el Carnaval en Yepes y las imágenes se viralizaron, tomaron conciencia del significado que tienen los Enanos de La Palma.

Sin intención de ofensa

Reiteran que el deseo nunca ha sido ofender porque tampoco «se ha copiado». Además, dicen, no es la primera vez que ha servido de inspiración para idear un disfraz en Yepes, y aseguran que hace veintidós años un vecino, que acudió a La Palma, también se quedó prendado con el efecto y simuló algo similar al carnaval siguiente, aunque sin tanto detalle ni colorido, añade.

El Carnaval de Yepes y su tradición

El monitor, desde hace once años, de Deporte para personas mayores, vecino de Yepes y maestro de Educación Física, cuenta que «los disfraces —en su carnaval— son de mucha tela y brillo, y este año decidieron incorporar gomaespuma». Las carnestolendas locales se celebraron del viernes 13 al domingo 15 de febrero. Comienzan el viernes con un desfile de los llamados ‘mamarrachos’, entre charangas que se acompañan de instrumentos musicales, para dar paso la tarde del sábado al desfile de comparsas, que se repite la mañana del domingo y culmina por la tarde con el tradicional entierro de la sardina.

En Yepes participaron siete comparsas, cada una con una veintena de participantes, como La Gimnasia Tiene Marcha —con 22 componentes más ocho costureras que elaboran el disfraz—. En el concurso, en el que se entregan premios individuales, de grupos, infantil y categoría absoluta —además de consolación—, se valoran la coreografía, la originalidad, el colorido y la fantasía. En el caso del grupo de Deportes de Mayores —de edades comprendidas entre los 70 y 83 años y que recibió un galardón de consolación—, el premio es pasarlo bien y disfrutar.

Inspiración canaria desde 2022

Esta es la segunda vez que la comparsa de mayores se inspira en Canarias. En su estreno, en 2022, salieron con un disfraz que intentaba recrear el vestido tradicional con material reciclado, a modo de «pequeño homenaje a todos los damnificados por el volcán de La Palma», como contaron entonces.

Protección patrimonial de los Enanos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, tanto su alcalde como el concejal que fue responsable de los Enanos en la Bajada, han preferido guardar silencio sobre los hechos más allá de recordar que este personaje está registrado desde 1990, el logotipo desde 2005 y la figura desde 2013, además de gozar de la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) inmaterial desde mayo de 2024.