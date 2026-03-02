El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se vuelve millonario
Más de un millón de personas disfrutaron de la fiesta santacrucerta, registrando un aumento de participación respecto a la pasada edición, cuando llovió, que ha resaltado el alcalde
El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife volvió a demostrar su capacidad de convocatoria al cerrar su edición de 2026 con más de un millón de asistentes que participaron en concursos, galas y actos festivos celebrados entre el 16 de enero y el 23 de febrero. Así lo confirmó este lunes el Ayuntamiento capitalino durante el balance oficial de la fiesta, en el que se destacó que todas las cifras superan las registradas en 2025.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, subrayó que los datos reflejan “la buena salud” de la principal fiesta internacional de la ciudad, recordando además que la pasada edición estuvo condicionada por varios episodios de lluvia que afectaron a la afluencia de público.
Seguridad, seña de identidad
En materia de seguridad, el dispositivo sanitario atendió a 676 personas en el hospital del Carnaval, una cifra que representa apenas el 0,01 % del total de asistentes, lo que, según el regidor, confirma que se trata de una de las celebraciones multitudinarias “más seguras del mundo”. No obstante, aseguró que el consistorio continuará reforzando tanto los operativos como las campañas de concienciación ciudadana.
El balance también dejó datos positivos en el ámbito medioambiental. Durante las semanas festivas se recogieron 443 toneladas de residuos, una menos que el año anterior, mientras que cerca de 2.000 personas participaron en talleres ambientales impulsados por el Ayuntamiento. Desde el consistorio se destacó especialmente la labor del servicio de limpieza, cuya rápida actuación permitió recuperar la normalidad en la ciudad pocas horas después de los actos más multitudinarios.
Transporte público en guagua y tranvía
La movilidad experimentó igualmente un notable incremento. Las guaguas de TITSA transportaron a más de 1,1 millones de pasajeros, un 8 % más que en 2025, mientras que el tranvía de Metropolitano de Tenerife alcanzó casi 460.000 usuarios, lo que supone un aumento del 13 %. A estos datos se suman los incrementos medios del 10 % registrados por navieras y aerolíneas vinculados al flujo de visitantes durante el Carnaval.
El impacto turístico también fue significativo. La ocupación hotelera media superó el 84 %, seis puntos por encima del año anterior. Solo el día del coso, alrededor de 10.000 personas se desplazaron en guagua desde el norte y el sur de la isla hasta la capital, lo que obligó a activar un operativo especial de la Policía Local para ordenar más de 200 vehículos y reforzar la presencia de la Policía Nacional con agentes llegados desde otros puntos del territorio.
El Sábado de Piñara, el día favorito
Entre las jornadas más destacadas, el Sábado de Piñata volvió a consolidarse como uno de los momentos de mayor afluencia, con más de catorce horas de actividad ininterrumpida y conciertos que alcanzaron el cien por cien de ocupación.
De cara al futuro, Bermúdez avanzó que el Ayuntamiento ya trabaja en la edición de 2027, estudiando la posibilidad de fijar una fecha independiente del calendario tradicional marcado por la Cuaresma, aunque la decisión aún no está tomada. Entre los aspectos a analizar figuran el margen necesario para el montaje de infraestructuras, especialmente el escenario principal, así como la coordinación de los dispositivos de seguridad, limpieza y movilidad.
El alcalde recordó que no sería la primera modificación del calendario carnavalero, como ocurrió en 2022, cuando la pandemia obligó a trasladar la celebración al mes de junio, y reiteró que el objetivo municipal es garantizar las mejores condiciones para grupos, carnavaleros, comercios y vecinos, manteniendo el crecimiento y la proyección internacional de la fiesta.
(Seguirá ampliación)
