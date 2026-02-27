Mamelones se hace grande: nace la murga Mamelonas

El Carnaval crece y lo hace desde dentro. La histórica murga infantil Mamelones da un paso más en su trayectoria con la creación de Mamelonas, la nueva murga adulta femenina que completa la estructura carnavalera de la Casa del Miedo, la única con representación a partir de 2027 en las tres modalidades. La sociedad, presidida por Manolo Peña, suma así una pieza que muchos consideraban natural dentro de una entidad que respira Carnaval los 365 días del año y que ya integran la murga adulta masculina Mamelucos, la Rondalla Mamel’s y el grupo de la Canción de la Risa No tengo El Chichi Pa’ Farolillos.

Yashira Díaz, relevo generacional

Al frente del nuevo proyecto se sitúa Yashira Díaz, componente de Mamelones desde 2008, cuando era una niña. A sus casi 21 años –los cumple en abril– acumula una trayectoria marcada por la formación en la cantera y por su paso posterior por murgas femeninas como Burlonas, donde estuvo un año, y Guachinquietas, formación en la que probó el registro más humorístico antes de tomarse un año sabático.

Raíces en la Casa del Miedo

Su vínculo con la Casa del Miedo no es solo carnavalero, sino también emocional y familiar. Hija de Michel y John ‘El Chola’ y criada en el entorno murguero, Yashira representa a una generación que ha crecido viendo ensayar a Mamelucos y soñando con que, algún día, las niñas que salían de infantiles no tuvieran que marcharse a otra murga para seguir viviendo la fiesta. «La ilusión siempre fue que pudiéramos quedarnos en casa, que las niñas no tuvieran que preguntarse y ahora dónde me voy», resume.

Un proyecto gestado con calma

La idea comenzó a gestarse a mediados de noviembre. La propuesta fue trasladada entonces a la presidencia de la sociedad, que pidió esperar a que concluyera el Carnaval para valorar con calma el proyecto. Con pies de plomo, para hablar las cosas con propiedad –como le gusta a Manolo Peña– y el respaldo de personas vinculadas históricamente a la entidad –entre ellas Daniela Pérez, compañera de generación en Mamelones–, el sueño empezó a tomar forma.

Más de 50 mujeres en 24 horas

El resultado ha sido inmediato. En menos de 24 horas desde su anuncio oficial, más de 50 mujeres habían confirmado su incorporación. Una cifra que habla del arraigo del proyecto y de la necesidad que muchas sentían de contar con una murga femenina dentro de la propia casa.

Yashira asumirá la representación de Mamelonas y estará al frente en el escenario. En el apartado creativo, el grupo contará con un equipo de letras y dirección musical que combina experiencia y juventud, manteniendo la esencia crítica, irónica y humorística que caracteriza al Carnaval tinerfeño. «Una murga tiene que tener de todo: crítica, ironía, humor… pero sin perder el respeto ni la identidad», explica.

Paridad y futuro

En un momento en el que el debate sobre nuevas incorporaciones y posibles regresos de formaciones históricas está sobre la mesa, Mamelonas reivindica su espacio con prudencia y determinación. Su objetivo es claro: consolidarse, crecer y competir en igualdad de condiciones.

Noticias relacionadas

Y no solo hace pleno la Sociedad Mamel’s con presencia en las tres modalidades murgueras, sino que Mamelonas viene a garantizar la paridad: once grupos masculinos y otros tantos femeninos, una cifra que incluso podría aumentar con el registro de nuevas altas.