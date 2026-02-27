El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife mantiene, por ahora, su calendario para 2027

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó por unanimidad y sin relevancia alguna la propuesta que dirige la Corporación municipal a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias para que los dos festivos locales que se les permite elegir a las instituciones sean el martes 9 de febrero y el 3 de mayo. En el primer caso, Martes de Carnaval, según el calendario tradicional que marca la Semana Santa y, en el segundo, con motivo de las Fiestas Fundacionales de la capital tinerfeña.

En el pleno celebrado durante la mañana de este viernes, en el sexto punto del orden del día el alcalde dio cuenta del expediente, lo sometió a votación y todos los grupos lo apoyaron, más allá de que el propio equipo de gobierno ha reconocido la imposibilidad de celebrar el Carnaval 2027 siguiendo el calendario que viene marcado por la Iglesia.

Si se respeta la previsión religiosa que determina la celebración de la Pascua y, a partir de ahí, se fija la Semana Santa que culmina la Cuaresma, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife tendría que comenzar el 8 de enero del próximo año. El problema no es tanto cuándo se celebre el primer acto, sino que desde que finaliza el PIT, el 6 de enero, y comienza su recogida hasta que se monta el escenario para los concursos y galas del Carnaval no habrían transcurrido ni un mínimo de diez días, lo que hace imposible mantener el calendario tradicional en el mismo sitio.

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, da por hecha la necesidad de comenzar los actos de la próxima edición de la fiesta al menos dos o tres semanas después de Reyes –coincidiendo con fin de mes–, algo a lo que accede el alcalde si las condiciones técnicas no permiten otra alternativa. Esa situación abre la posibilidad de que en el futuro se pudiera establecer una fecha fija, algo que rechaza el regidor.