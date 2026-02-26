Peligra la participación de las murgas del Norte en el concurso del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027

Acaba de finalizar el Carnaval de Santa Cruz y una fiebre murguera se ha despertado de cara a la próxima edición, que ni fechas tiene aún. A los veintiún grupos críticos participantes el pasado febrero ya se anuncian en redes sociales tres regresos de formaciones que se quedaron en la estacada puntualmente este año y la creación de otros dos. Y el cupo máximo de participación está fijado en 24 murgas.

Tope fijado en 24 participantes

Ante este boom del género rey del Carnaval, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, mantiene que el tope está fijado en 24 y recuerda que solo Trapaseros, de Los Realejos —que además se podría acoger a la cláusula de ser ganadora, y en dos ocasiones, en los tres últimos años— goza de la consideración de murga consolidada con plaza garantizada en el concurso de Santa Cruz.

Las 17 consolidadas

De las veintiuna participantes en el concurso de este año, diecisiete son de Santa Cruz o consolidadas: Bambones, Jocikudas, Desatadas, Triqui-Traques, Tras con Tras, Mamelucos, Chinchosos, La Sonora, Guachinquietas, Burlonas, Marchilongas, Trapaseros, Avispados, Diablos Locos, Redoblonas, Zeta-Zetas y Diabólicas —según el orden que tuvieron en las fases de 2025—.

Cuatro foráneas, en el aire

Otras cuatro murgas proceden de fuera del término municipal y su participación peligra:

Tiralenguas (Icod de los Vinos), tercer premio de Interpretación.

(Icod de los Vinos), tercer premio de Interpretación. Irónicos (Los Realejos), tercero de Interpretación en 2024.

(Los Realejos), tercero de Interpretación en 2024. Chaladas (Icod de los Vinos), ganadora en el Norte en 2023 y finalista en Santa Cruz en 2024.

(Icod de los Vinos), ganadora en el Norte en 2023 y finalista en Santa Cruz en 2024. Malcriadas (La Laguna).

Regresos y estrenos

Garantizadas las diecisiete plazas consolidadas, quedarían siete vacantes. Tendrían preferencia las murgas que regresan tras año sabático: Ni Pico-Ni Corto, Desbocados y Trabachones, además de dos estrenos anunciados:

Mamelonas , formación femenina de la Casa del Miedo.

, formación femenina de la Casa del Miedo. Un colectivo que prepara su desvinculación de otro participante capitalino.

En total: 17 consolidadas, 3 retornos y 2 estrenos, lo que dejaría dos plazas libres si no aumenta la demanda. A ellas podrían optar, por antigüedad en Santa Cruz, Tiralenguas, Irónicos, Chaladas o Malcriadas.

La solución: ampliar el cupo

Si persisten las previsiones —aún aventuradas cuando ni siquiera ha finalizado el Carnaval en toda la Isla— solo cabe una vía para contentar a todos, más aún en víspera de elecciones municipales: ampliar el cupo manteniendo cuatro fases y permitir que cada eliminatoria tenga seis participantes, como la primera de este año.

Así se garantizaría la admisión de todas y, aun así, habría menos murgas por fase que en la final, donde actúan las ocho mejor puntuadas.

Noticias relacionadas

El antecedente del ‘acuerdo Pacheco’

Cabe recordar que hace dos años se modificaron las bases tras el llamado ‘acuerdo Pacheco’, entre Santa Cruz y Comunorte. Este pacto permite que cualquier colectivo del Norte se inscriba en la capital, donde se garantiza plaza a quien haya ganado el primero de Interpretación en los tres últimos años o a quien acredite diez años de antigüedad, requisito que actualmente solo cumple Trapaseros.