El dilema del calendario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 llega al pleno municipal

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abordará este viernes, en el sexto punto del orden del día, los dos festivos locales que, a solicitud de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, deben definirse antes del 15 de abril para su incorporación al calendario laboral del próximo año.

Propuesta de la Alcaldía

En la propuesta que firma el alcalde se plantea a la autoridad laboral competente que sean fiestas locales de Santa Cruz de Tenerife en 2027 el día 9 de febrero, Martes de Carnaval, y el día 3 de mayo, festividad de la Santa Cruz (fiesta fundacional).

El dilema del Carnaval

El dilema de la propuesta estriba en que el área de Fiestas tiene previsto no mantener, al menos en 2027, el Carnaval según la fecha tradicional que regula la Semana Santa.

Posibles cambios

Las fuentes consultadas precisan que, aunque el pleno apruebe la propuesta, esta se puede modificar en el futuro o, incluso, dejar el asunto sobre la mesa para otra sesión.