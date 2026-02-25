Bermúdez y Patricia Hernández dejan en una declaración de intenciones la protección BIC que promovía el PP para carnavales canarios

La Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno de Canarias a estudiar la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), en su categoría inmaterial, de los carnavales de Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y Los Indianos fue aprobada este miércoles en el Parlamento regional con 62 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, tras incorporar una enmienda transaccional que rebajó el alcance inicial de la iniciativa.

Tras las negociaciones entre los diputados José Manuel Bermúdez, también alcalde de Santa Cruz de Tenerife por Coalición Canaria, y Patricia Hernández, también concejala de la misma corporación municipal y del PSOE, la propuesta del también presidente del PP de Gran Canaria, Carlos Ester, se quedó en una declaración de intenciones.

La mediación del consejero de Educación del Gobierno de Canarias y número dos de los populares en el Archipiélago, Poli Suárez, fue fundamental para alcanzar este acuerdo a tres bandas (CC, PSOE y PP), del que se desmarcó Vox. No obstante, su portavoz dejó claro que, aunque reprocha la gala drag, al menos la de este año la vio, en esa doble moral que le puso al descubierto Carmen Rosa Hernández, diputada de Nueva Canarias y exalcaldesa de Telde.

Y no fue la única perla que dejó el debate parlamentario, más allá de que Bermúdez, Patricia Hernández y Poli Suárez ya habían alcanzado el consenso y casi le habían aguado la fiesta al diputado proponente, que se llevó hasta el Parlamento canario a concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e incluso a la exalcaldesa y concejala de Fiestas de la misma ciudad, la popular Pepa Luzardo.

El portavoz de Vox aprovechó para recriminar la campaña de Sanidad “Haz lo que te salga del pito… pero si ‘suena’, usa el condón”, por considerarla obscena y despectiva hacia la mujer, al tiempo que pidió escuchar la voz de los detractores del Carnaval en la calle. Además, lanzó el desafío de que las galas drag, en el futuro, de la misma forma que ridiculizan a la Iglesia católica, también se atrevan con otras religiones.

La diputada de Nueva Canarias y exalcaldesa de Telde subió a la tribuna como si fuera el Carnaval de Día para gritar ¡viva el Carnaval!, justo después de la alocución del portavoz de Vox, e ironizar sobre las hormonas. “Sin duda, el Carnaval es un gran símbolo de libertad, de reivindicación, de política, porque la denuncia política está presente; solo hay que escuchar a las murgas, y también de desarrollar el sentido del humor. No voy a sacar yo aquí una tesis sobre psicología y salud mental, pero todos los estudios dicen que sonreír eleva las hormonas de la felicidad, baja esa hormona que nos inflama y nos hace la vida más llevadera. ¡Por tanto, viva el Carnaval!”.

El resultado: apoyo amplio tras una transaccional

La votación reflejó un amplio consenso en torno a la necesidad de proteger las principales manifestaciones carnavaleras del Archipiélago, aunque no en los términos originales planteados por el Grupo Popular.

Finalmente, el texto aprobado insta al Ejecutivo autonómico, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, a realizar durante 2026 un estudio de viabilidad para analizar si procede o no la declaración como BIC, en coordinación con los ayuntamientos implicados y con los actores del Carnaval.

Carlos Ester: defensa económica, identitaria y homenaje a los pioneros

El diputado del PP, Carlos Ester, defendió la iniciativa subrayando que Canarias se convierte cada año en “epicentro de la fiesta nacional europea” durante el Carnaval, una celebración que definió como expresión de la idiosincrasia canaria y potente motor económico.

Centró parte de su argumentario en el impacto del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, cifrando su retorno en más de 40 millones de euros y su impacto mediático en 80 millones. Para Ester, la declaración como BIC supondría un respaldo institucional frente a amenazas judiciales o restricciones que, a su juicio, ponen en riesgo estas celebraciones.

El diputado popular dedicó un emotivo tramo de su intervención a homenajear a figuras históricas del Carnaval, citando nombres emblemáticos de Las Palmas, Tenerife y La Palma, desde Coralia —a la que posteriormente rectificó su vinculación, de la comparsa Los Caribes— hasta la Negra Tomasa o Pedro Gómez Cuenca. “Debemos defender lo nuestro, debemos defender lo que nos une”, concluyó.

En su turno final, aceptó la enmienda transaccional, aclarando que el acuerdo consiste en estudiar la viabilidad de la declaración, no en aprobarla automáticamente.

José Manuel Bermúdez (CC): “El Carnaval no necesita grandes discursos, necesita que lo dejemos vivir”

El diputado de Coalición Canaria y alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, apoyó el fondo de la propuesta, pero defendió una matización clave: no todos los carnavales necesitan la misma herramienta de protección.

Advirtió de que el Carnaval “ya no solo tiene críticos, sino intentos organizados de limitarlo”, en referencia a denuncias y procedimientos judiciales. Sin embargo, alertó del riesgo de “fosilizar” una tradición viva aplicándole instrumentos pensados para realidades estáticas.

Recordó que el Ayuntamiento de Santa Cruz ya aprobó impulsar una cátedra del Carnaval para estudiar la mejor fórmula jurídica y cultural de protección. La enmienda, dijo, permite “estudiar con rigor antes de decidir”.

“Lo importante no es el nombre de la figura jurídica, sino que, dentro de veinte, cincuenta o cien años nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan seguir saliendo a la calle sin miedo a que su fiesta dependa de un juzgado”, afirmó.

Bermúdez concluyó su intervención reafirmando el compromiso del Grupo Nacionalista con la defensa de la fiesta más internacional, más querida y libre de Canarias. “Y para quienes están empeñados en acabar con ella, tengo una mala noticia: el carnaval nació del pueblo y solo acabará cuando el pueblo lo decida”, sentenció el alcalde capitalino y diputado de Coalición Canaria.

Patricia Hernández (PSOE): consenso y defensa del alma del Carnaval

La diputada socialista Patricia Hernández calificó la PNL de “bien intencionada”, aunque advirtió de que una declaración precipitada podría generar consecuencias no deseadas. Defendió la necesidad de consenso y coordinación con ayuntamientos y colectivos.

Su intervención se centró en el carácter social, cultural y emocional del Carnaval: artesanos, diseñadores, familias enteras vinculadas durante generaciones. “El Carnaval no es un día, es todo el año”, afirmó, para luego pasear por la tribuna del Parlamento a personajes del Carnaval, como Chano, fontanero y componente de Gran Tinerfe, la familia Coello, de Guachipanduzy -la directora subió a cantar el mismo día que falleció su abuela este año- o la familia de Amelia Tavío, de Burlonas, como ejemplo de sucesión generacional, sin olvidar al artesano Joaquín 'Ratito', que le regaló la trompeta de murga que tiene la diputada en su despacho.

Agrupación Socialista Gomera y Grupo Nacionalista: proteger sin encorsetar

Desde la Agrupación Socialista Gomera se insistió en que proteger, sí, pero tras analizar si el BIC es la herramienta adecuada para una manifestación dinámica y cambiante.

En términos similares se expresó el Grupo Nacionalista, que recordó que “a veces intentamos proteger tanto que acabamos paralizando”.

Vox: crítica a la intervención política

El portavoz de Vox se desmarcó del consenso general, defendiendo que los políticos no deben “meter las manos en el Carnaval”. Aunque no votó en contra, cuestionó tanto la declaración como el enfoque institucional.

Nueva Canarias: “El Carnaval es cultura, cohesión y economía”

Desde Nueva Canarias se respaldó la iniciativa, subrayando que el Carnaval es patrimonio inmaterial, cohesión social, empleo e imagen internacional. Defendieron estudiar el instrumento adecuado, pero sin renunciar a reforzar su protección.

Un acuerdo de mínimos con amplio respaldo

El debate evidenció matices importantes: mientras el PP defendía la declaración directa como BIC, la mayoría de los grupos apostó por un estudio previo que determine si esa figura es la más adecuada.

El resultado —62 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones— certifica un amplio consenso en torno a la necesidad de blindar el futuro de los principales carnavales de Canarias, aunque dejando abierta la fórmula definitiva para hacerlo.