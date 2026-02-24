Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Feria del Carnaval sigue abierta hasta el 1 de marzo con viajes desde 1,5 euros

El recinto, instalado en zona portuaria, abre hasta el jueves de 17:00 a 22:30 horas; viernes y sábado se ampliará hasta las 23:30 y el domingo, última jornada, de 16:30 a 22:30 horas

Una de las atracciones de la feria instalada en el recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife.

Una de las atracciones de la feria instalada en el recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

La Feria del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife prolongará su actividad hasta el próximo 1 de marzo con una bajada especial de precios para facilitar el acceso de familias y jóvenes en el tramo final de las fiestas. El recinto ferial de la capital tinerfeña suma así una semana adicional de apertura, consolidándose como uno de los principales espacios de ocio del Carnaval.

Según confirmaron los organizadores, el horario de funcionamiento de lunes a jueves será de 17:00 a 22:30 horas, mientras que viernes y sábado se ampliará hasta las 23:30 horas. El domingo 1 de marzo, última jornada, abrirá a las 16:30 y cerrará a las 22:30 horas.

82 atracciones y grandes novedades

La edición de este año cuenta con 82 instalaciones, entre las que destacan dos montañas rusas: el clásico Ratón Vacilón y el estreno en Canarias del Jet Star, una atracción de recorrido vertiginoso que se suma a propuestas de gran formato como el Experience, con giros de 360 grados, y el Space Roller, una de las grandes novedades por su altura e impacto visual.

El recinto mantiene además clásicos como la noria gigante, la pista de coches, la casa del terror, la barca vikinga, el Grand Prix o el saltamontes, junto a una amplia zona de atracciones infantiles.

Precios familiares desde 1,50 euros

Como principal incentivo para el último fin de semana, las atracciones infantiles costarán 1,50 euros, mientras que las de adultos tendrán un precio reducido de 2,50 euros. La rebaja se aplicará viernes, sábado y domingo, y se extenderá también a los puestos de restauración, que ofrecerán descuentos especiales en sus productos.

La ampliación del calendario y la política de precios populares en la Feria del Carnaval refuerzan el carácter familiar del evento y lo convierten en el gran broche lúdico de las celebraciones en Santa Cruz de Tenerife, ofreciendo una alternativa variada, económica y accesible para despedir las fiestas.

