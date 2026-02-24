El Carnaval Cultural de La Laguna recupera el Entierro de la Sardina cuarenta años

Como los buenos perfumes, La Laguna ofrece su séptimo Carnaval Cultural en un formato pequeño, desde este viernes 27 de febrero al domingo 1 de marzo. Lo hace con el reconocimiento de que Santa Cruz de Tenerife es uno de los mejores carnavales del mundo a los que Aguere aporta grupos de la talla de las comparsas Joroperos y Valleiros o la murga Marchilongas, representadas en el acto de presentación de la programación, en las que el alcalde recordó al resto de formaciones que tienen su local de ensayo en Aguere y se entregan a engrandecer la fiesta.

El regidor municipal, Luis Yeray Gutiérrez, compareció junto al concejal de Cultura, Adrián del Castillo, para divulgar la programación del séptimo Carnaval Cultural de La Laguna que se estrena este jueves con la inauguración de la exposición «Carnaval Tradicional. Bailando Mascaritas como nuestros abuelos», muestra que tiene a Néstor Berona y a Dulce Rodríguez como comisarios; permanecerá abierta hasta el 14 de marzo en el antiguo convento de SantoDomingo, entorno donde se presentó la programación.

El Carnaval Cultural ya tiene cartel anunciador

La programación comenzó al grito del periodista Román Luis de Borges, que se dirigió cuando había llegado el alcalde para preguntar al medio centenar de mayores si le gustaba el alcalde de la programación carnavalera –repitiendo lo que antes dijo el alcalde–, para apostillar que ahora les gustaba mucho más porque estaba delante Luis Yeray Gutiérrez.

El regidor detalló la relación de actos en la que destaca en los tres días que dura la celebración –del viernes 27 de febrero al 1 de marzo– la recuperación de la celebración del entierro de la sardina.

Solo falta que se vuelva a escuchar aquella cuarteta célebre que se recuperó de comienzos de siglo cuando en 1978 el entonces concejal del Ayuntamiento de La Laguna, Tomás Morales, rescató el entierro de la sardina: «La sardina se murió/ya la vamos a enterrar/cuarenta palanquines/un cura y un sacristán», como recuerda el historiador y director del digital La Laguna Ahora, Julio Torres.

Representantes de los mayores secundaron la presentación de la programación del Carnaval Cultural de La Laguna. / El Día

Así fue el entierro de la sardina de los años setenta

«El Tomás Morales vinculado a La Laguna en el contexto festero no fue el famoso poeta, sino una persona distinta: en los años 70 fue concejal de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna y formó parte del grupo y creo la primera sardina en la ciudad. Pronto se sumaron todas las clases sociales, civiles y militares al evento», cuenta Julio Torres, para añadir que «uno de los artifices de la recuperación del entierro de la sardina fue José Luis ‘Garabote’ y el propio Tomás Morales, entonces concejal de Fiestas de La Laguna». Hace casi cuarenta años –porque aquel entierro se recuperó en 1978 y se mantuvo hasta comienzos de la década de los ochenta– la comitiva discurría por la calle de La Carrera, entre otras vías del casco.

Entierro a las tres de la tarde

En el Entierro de la Sardina de esta edición, que se celebrá el domingo a las tres de la tarde, la comitiva irá desde la plaza del Hermano Ramón hasta la plaza delcrísto por la calle Viana batucadas y fanfarrias, para finalizar con un baile de máscaras en la plaza del Cristo amenizada por Nueva Línez, King África, Las K-Narias y la orquesta Caracas Latin Brothers. Y como colofón, a las 20:00 horas, la quema de la protagonista, la sardina.

Carnaval inclusivo

Desde el viernes habrá Carnaval en las calles de La Laguna, con el Carnaval inclusivo, de 10:00 a 13 horas, y la novedosa cita de los mayores con don Carnal de 17:00 a 19:00 horas en la plaza del Cristo, con... ¡María Jesús y su acordeón! y Rafael Flores ‘Morocho’.

Encuentro de murgas en El Cardonal

En la mañana del sábado 28, parque infantil en la plaza del Cristo, pasacalle de rondallas desde las 17:00 horas para dar paso al encuentro de rondallas a las 18:00 en el teatro Leal, Noche de Carnaval, Son y Vinos y en paralelo Encuentro de Murgas Bambones, en El Cardonal, para enlazar con el domingo, que arranca con un coso. Y suerte que es un Carnaval modesto, según dice el alcalde de La Laguna.