El PP promueve en el Parlamento de Canarias declarar BIC los carnavales de Santa Cruz, Las Palmas y Los Indianos

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Parlamento de Canarias una proposición no de ley (PNL) para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Bien Inmaterial, a tres de las manifestaciones festivas más representativas del archipiélago: el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, así como el de Las Palmas de Gran Canaria y la celebración de Los Indianos, en la capital palmera.

La iniciativa fue expuesta en rueda de prensa por el diputado por Gran Canaria, Carlos Ester, quien defendió la necesidad de “proteger lo que es nuestro” tras unas semanas en las que, según subrayó, Canarias volvió a situarse como epicentro cultural y festivo a nivel nacional y europeo.

Ester definió el Carnaval como “una celebración de la vida y de la idiosincrasia de estas islas”, con una proyección internacional que, a juicio del PP, justifica un reconocimiento institucional que garantice su continuidad y refuerce su identidad colectiva.

1- Reconocimiento individualizado a tres celebraciones

La PNL plantea un reconocimiento diferenciado para cada uno de los tres eventos, atendiendo a sus particularidades históricas y sociales.

El diputado explicó que el Estatuto de Autonomía contempla expresamente la posibilidad de declarar BIC aquellos bienes inmateriales vinculados a los usos sociales, rituales, artes del espectáculo o actos festivos, categorías en las que —afirmó— encajan plenamente estas celebraciones.

En el caso del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Ester recordó su evolución como uno de los grandes eventos festivos del país, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2017 e Internacional en 2023. Según detalló, se estima que la edición actual genere un retorno económico cercano a los 40 millones de euros y un impacto mediático superior a los 80 millones, cifras que lo sitúan como motor económico y escaparate del talento creativo en ámbitos como el diseño, la escenografía, la danza o el maquillaje artístico.

También destacó elementos icónicos como la Gala Drag Queen, a la que definió como símbolo de tolerancia, igualdad y libertad de expresión.

Santa Cruz de Tenerife: coordinación institucional y enmienda

Respecto al Carnaval chicharrero, el parlamentario subrayó que se trata de “uno de los mejores del mundo” y de una fiesta que combina espectáculo y participación ciudadana, con más de un centenar de grupos implicados cada año y actos como la Gala de la Reina o el Coso Apoteosis integrados en el imaginario colectivo.

Sin embargo, Ester introdujo un matiz relevante en relación con este expediente. Explicó que, tras registrarse la iniciativa en 2025, el Ayuntamiento de la capital tinerfeña aprobó trabajar junto a la Universidad de La Laguna en una cátedra específica para estudiar fórmulas de protección y difusión del carnaval como patrimonio inmaterial.

Para evitar duplicidades y “trabajar en la misma dirección”, el PP anunció que aceptará una enmienda propuesta por Coalición Canaria que adapte el texto parlamentario a ese proceso ya iniciado a nivel municipal.

El propio diputado aclaró posteriormente que la propuesta popular siempre contempló la protección de los tres carnavales, pero que se opta por armonizarla con la investigación académica en marcha, al entender que una cátedra universitaria no sustituye la figura BIC, sino que la complementa desde el ámbito científico y divulgativo.

El valor singular de Los Indianos

La iniciativa también incluye el reconocimiento al festejo palmero de Los Indianos, al que Ester definió como una de las celebraciones más singulares del país, evocadora del retorno de los emigrantes canarios desde América.

Con más de 80.000 asistentes en su última edición, el evento multiplica la población de Santa Cruz de La Palma y proyecta una imagen cultural característica marcada por el uso del talco, la música caribeña y el humor, en una mezcla de memoria migratoria e identidad local.

Qué implicaría la declaración BIC

El diputado popular defendió que la declaración no sería un gesto simbólico, sino un instrumento jurídico con efectos concretos.

Entre ellos, enumeró, entre otros, el reconocimiento legal del valor histórico, cultural y etnográfico de las celebraciones; obligación de conservación, de modo que futuras decisiones políticas no puedan suprimir elementos esenciales; mayor acceso a subvenciones y ayudas públicas o privadas, así como incremento de la promoción cultural y turística y refuerzo del interés público de la fiesta, lo que podría servir de apoyo en la resolución de conflictos administrativos o judiciales relacionados con su celebración.

Ester matizó que el BIC no impediría la evolución natural del Carnaval ni la incorporación de nuevos actos, pero sí evitaría que se eliminen componentes estructurales ya reconocidos como parte de su esencia.

Una protección compatible con el desarrollo

El parlamentario insistió en que la declaración no anula normativas vigentes —como las relativas al ruido o al derecho al descanso—, sino que introduce un elemento de ponderación al considerar el Carnaval un interés general de carácter cultural y económico.

Asimismo, defendió que la medida debe situarse “por encima de enfrentamientos políticos”, apelando a la colaboración entre administraciones, colectivos carnavaleros y ciudadanía para preservar una tradición que definió como “forma de vida de miles de personas”.

Debate abierto sobre el modelo de tutela

La propuesta será debatida en el próximo pleno, en un contexto en el que conviven distintas visiones sobre el grado de intervención institucional más adecuado para una manifestación cultural que combina tradición, creatividad popular e impacto económico.

Con esta PNL, el Partido Popular busca —en palabras de Ester— “regar nuestras raíces para que lleguen a las futuras generaciones”, abriendo al mismo tiempo un proceso de reflexión sobre cómo proteger sin alterar la naturaleza participativa de una de las señas de identidad más reconocibles de Canarias.