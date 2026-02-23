La cantina ilegal
¡Feliz 2027!
Ya se acabó el Carnaval
Ya mi Cantina ha cerrado
No quedan garbanzas rellenas
Toca comer de Hacendado.
Ya mi viejita descansa
No hay quien le diga ni plin
Porque está que se sale
Con su estrella Michelín.
Empezó allá por Enero
Con las Galas y concursos
Más tarde llegó febrero
Y la fiesta siguió su curso.
Los grupos fueron pilar
De nuestra fiesta más grande.
Esa en la que no nos ganan
Cuando salimos a la calle
Mi Cantina ha sido la cuna
De miles de comentarios
Algunos muy acertados
Otros para olvidarlos.
Tiempo ya de reflexionar
Para ver en qué fallamos
Tiempo da para arreglar
Y ver qué solucionamos.
Las bases de los concursos
Merecen una pensada
También valdría aclarar
Qué queremos pa’ la Gala.
Y hacerlo desde ya
No esperar que llegue septiembre
Y achacar luego a las prisas
Que tenemos lo de siempre.
Sentarnos a valorar
Alrededor de una mesa
Después de poner un diez
A la empresa de limpieza.
Y mientras esperaré
Entre accésits y dobletes
Para decirte otra vez
¡Feliz dos mil veintisiete!
