¡Feliz 2027!

Ya se acabó el Carnaval

Ya mi Cantina ha cerrado

No quedan garbanzas rellenas

Toca comer de Hacendado.

Ya mi viejita descansa

No hay quien le diga ni plin

Porque está que se sale

Con su estrella Michelín.

Empezó allá por Enero

Con las Galas y concursos

Más tarde llegó febrero

Y la fiesta siguió su curso.

Los grupos fueron pilar

De nuestra fiesta más grande.

Esa en la que no nos ganan

Cuando salimos a la calle

Mi Cantina ha sido la cuna

De miles de comentarios

Algunos muy acertados

Otros para olvidarlos.

Tiempo ya de reflexionar

Para ver en qué fallamos

Tiempo da para arreglar

Y ver qué solucionamos.

Las bases de los concursos

Merecen una pensada

También valdría aclarar

Qué queremos pa’ la Gala.

Y hacerlo desde ya

No esperar que llegue septiembre

Y achacar luego a las prisas

Que tenemos lo de siempre.

Sentarnos a valorar

Alrededor de una mesa

Después de poner un diez

A la empresa de limpieza.

Y mientras esperaré

Entre accésits y dobletes

Para decirte otra vez

Noticias relacionadas

¡Feliz dos mil veintisiete!