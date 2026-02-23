Bermúdez rechaza la protección BIC que promueve el PP para los carnavales de Santa Cruz, Las Palmas y Los Indianos

El Grupo Parlamentario Popular defenderá en el pleno de este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) en la que solicitará la declaración de los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y de la capital de La Palma como Bien de Interés Cultural (BIC) en su categoría de Bien Inmaterial, según anunció su diputado Carlos Ester, presidente de los populares de Gran Canaria.

Pero el alcalde santacrucero y también diputado por CC en la Cámara regional, José Manuel Bermúdez, se desmarca de dicha propuesta y presenta una enmienda, que ya ha anunciado el PP que aceptará. Para Santa cruz, explica el regidor municipal, «la mejor fórmula no pasa por su declaración como BIC, sino por una herramienta específica de salvaguarda del patrimonio inmaterial».

Recuerda que el Ayuntamiento santacrucero aprobó por unanimidad crear una Cátedra del Carnaval para estudiar la mejor fórmula jurídica y cultural para preservarlo. Precisa que «en abril de 2024 el Grupo Nacionalista impulsó una iniciativa para proteger los elementos identitarios de nuestras fiestas más internacionales».

La fiesta, amenazada

«Jamás pensé que, tras más de 50 años de democracia, sería necesario acudir al Parlamento para proteger el Carnaval», advierte el alcalde de Santa Cruz, que asegura que «actualmente la fiesta ya no solo tiene críticos –algo que considera normal y sano– sino «intentos organizados de limitarla y hacerla inviable».

La propuesta que lidera el alcalde Bermúdez va en la misma dirección de los argumentos defendidos por el presidente del Cicop Francisco Aznar, que considera que la declaración BIC «no resulta adecuada para manifestaciones populares dinámicas».

El PSOE también presentará su enmienda

Patricia Hernández, concejala en Santa Cruz y diputada por el PSOE en el Parlamento de Canarias, confirma que su partido presentará una enmienda que permita proteger pero también avanzar y profundizar en ese patrimonio cultural. «Llevamos años ya presentando iniciativas todas aprobadas por unanimidad para ampliar la protección y difusión de nuestro Carnaval como patrimonio cultural, entre esas iniciativas la cátedra aprobada desde 2020 en pleno».

«¿Es necesaria acciones para proteger nuestro carnaval? Sin ninguna duda, si. ¿Hay que hacerlo de espaldas a los que hacen el Carnaval incluyendo los ayuntamientos, artesanos, diseñadores, grupos del carnaval y sin consensuar la fórmula más adecuada para esa protección? Sin duda, no. Presentaremos una enmienda que permita proteger pero también avanzar y profundizar en ese patrimonio cultural.

La PNL del diputado del PP por Gran Canaria está encaminada a reforzar los argumentos institucionales de la fiesta de Las Palmas frente a los continuos procedicimientos judiciales que la amenazan; de aprobarse con la enmienda de Bermúdez, el Carnaval de Las Palmas y Los Indianos serían BIC y el de Santa Cruz de Tenerife, no con el compromiso de impulsar medidas de protección para la capital chicharrera.