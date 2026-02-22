La Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá concede su Payasito de Oro a EduCarnaval

Como todos los Domingos de Piñata, la plaza del Príncipe acogió el último de los tres conciertos que ofrece cada Carnaval de Tenerife la Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá en este templo de tradición, situado en la emblemática Plaza del Príncipe de Santa Cruz de Tenerife.

A las órdenes de su director y presidente, Cándido Moreno, desgranaron su repertorio, en el que no faltó su habitual “Cubanito” y varias perlas dedicadas a Gran Canaria. Con el periodista Zenaidor Hernández como maestro de ceremonias, también se procedió a cumplimentar otro de los ritos del último día de Carnaval: la entrega de los esperados Payasitos de Oro y Plata que otorga la Afilarmónica.

Reconocimientos del Domingo de Piñata

El máximo galardón correspondió en esta edición a la Asociación Cultural EduCarnaval, en reconocimiento a la labor, casi pastoral, de inculcar el patrimonio de la fiesta entre los alumnos de los colegios de toda Canarias.

La distinción, entregada por el presidente de la sociedad, la recogió el coordinador de EduCarnaval, Elías Alonso, junto a otros pilares de esta experiencia nacida en el seno de la murga Diablos Locos, como Foche Hernández y la entusiasta y emprendedora Judit Díaz.

El Payasito de Plata fue para la Fundación Pedro Modesto Campos, de Caja Siete, por su apoyo a la cultura y a las tradiciones populares, mención que recibió Romina Sanabria Luis.

Completaron los reconocimientos que concede la Afilarmónica el premio Roberto Carrillo Fragoso, que fue compartido en esta ocasión por el concejal de Fiestas de la ciudad, Javier Caraballero, y la murga Los Virgueritos, de La Orotava, coincidiendo con sus bodas de oro.

La Zarzuela toma la plaza del Príncipe

Tras la actuación de la murga madre, tomó el testigo musical la Agrupación Lírica La Zarzuela, con acompañamiento de orquesta y bajo la dirección del maestro Salvador Rojas, formación que celebra también en esta edición el cincuenta aniversario de su fundación.

Premio Artesano Maestro Enrique

Fuera ya del programa de actividades de la plaza del Príncipe, el Círculo de Amistad XII de Enero acogió el tradicional fin de fiestas, que adquiere un valor añadido gracias a la iniciativa que desde hace años impulsa Elena González.

Ella es la encargada de otorgar el Premio Artesano Maestro Enrique, destinado a carnavaleros que se distinguen por su originalidad y entusiasmo a la hora de desarrollar fantasías.

En esta ocasión, el galardón —que reconoce a quienes poseen un ingenio único y unas auténticas “manos de oro”— recayó en el matrimonio formado por Berto González, hijo de la recordada Mama Lala, fundadora de Triqui-Traques, y su esposa Luci del Castillo, ambos ejemplo de pasión, constancia y fidelidad al Carnaval.