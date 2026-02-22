Histórico Sábado de Piñata que rompe las mejores previsiones en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El segundo Carnaval de Día confirmó que la fiesta en la calle sigue siendo el gran corazón del Carnaval santacrucero. La ciudad de Santa Cruz de Tenerife vivió un Sábado de Piñata que desbordó todas las previsiones, convertido en una celebración continua donde día y noche se fundieron sin pausa, como si la música hubiese decidido no detenerse en ningún momento.

Una ciudad volcada desde la mañana

Desde primeras horas ya se percibía un ambiente cargado de expectación y ganas de Carnaval. Centenares de personas llegadas desde otras islas, especialmente desde Gran Canaria, comenzaron a desembarcar en el puerto capitalino desde las diez de la mañana —incluso antes— con un objetivo común: sumarse a la fiesta en la calle.

Ese arranque, de marcado acento canario, dio paso progresivamente a una proyección internacional con la presencia de artistas de gran tirón como Nicky Jam, Sebastián Yatra, Eddy Herrera y Leoni Torres, que compartieron protagonismo con voces locales como Anaé, Nueva Línea o el incombustible Pepe Benavente.

Cifras que hablan de un fenómeno social

Según los datos facilitados por la organización, unas 425.000 personas pasaron a lo largo de la jornada por el Cuadrilátero del Carnaval, escenario de 18 horas ininterrumpidas de música, baile y convivencia.

La cifra no solo refleja magnitud, sino también la capacidad de convocatoria de un modelo festivo que sigue teniendo en la calle su verdadera razón de ser.

Desde el mediodía, la programación diseñada por el área de Fiestas transformó el centro urbano en un circuito musical abierto y accesible, con escenarios que recibieron a un público constante, familiar y heterogéneo, creciendo a medida que avanzaban las horas.

El Carnaval de Día volvió así a demostrar su carácter intergeneracional:

niños disfrazados de fantasía imposible, grupos de amigos que repiten ritual anual y mayores que encuentran en estas horas luminosas la forma más cercana de vivir la fiesta.

Respaldo institucional a un modelo consolidado

El alcalde, José Manuel Bermúdez, valoró el desarrollo de la jornada subrayando que la ciudad volvió a evidenciar que «en la calle somos imbatibles», destacando el ambiente de convivencia durante los diez días de celebración.

En la misma línea se expresó el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, quien recalcó que el Carnaval «no ha perdido un ápice de su esencia» y continúa siendo un potente atractivo para población local, visitantes y turistas.

Tradición y nuevos espacios conviven

La programación musical arrancó al mediodía con dos polos de atracción claramente definidos.

Por un lado, el más tradicional, con protagonismo de comparsas, orquestas y repertorio popular, reivindicando el modelo canario de Carnaval participativo.

Por otro, la consolidación del espacio «Al Son de La Noria», que por segundo año amplió la oferta con una atmósfera diferenciada, más familiar y de influencia caribeña, diversificando estilos sin perder identidad.

Una maratón festiva sin interrupciones

La sensación de continuidad fue una de las claves del éxito.

Los bailes nocturnos del viernes enlazaron de forma natural con la programación diurna del sábado, generando una auténtica maratón lúdica en la que más de medio centenar de actuaciones se sucedieron sin pausas, configurando un mosaico sonoro acorde con la temática dedicada a los Ritmos Latinos.

Así se ha vivido el segundo Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife 2026 / Andrés Gutiérrez

Con la caída de la tarde, el flujo de público se desplazó hacia el frente litoral, convertido en un auténtico río humano. Calles y plazas se integraron en un único espacio festivo donde resultaba difícil distinguir entre escenario y público.

Los grandes conciertos elevan la intensidad

El punto álgido llegó con las actuaciones de Yatra y Nicky Jam, que multiplicaron la afluencia y reforzaron el carácter internacional de una cita que dialoga cada vez más con los grandes circuitos musicales sin renunciar a su raíz popular.

Sus conciertos funcionaron como cierre simbólico de una jornada larguísima, iniciada bajo el sol y concluida con la ciudad aún en movimiento.

La calle, verdadera protagonista

Más allá de los nombres propios, la verdadera protagonista volvió a ser la calle.

Miles de personas disfrazadas compartiendo espacio con naturalidad, sin itinerarios rígidos ni ceremonias, reafirmaron que el Carnaval santacrucero sigue sustentándose en la participación espontánea.

Cada plaza se transformó en pista de baile improvisada y cada trayecto entre escenarios, en una pequeña cabalgata informal.

Domingo de Piñata: tradición para el cierre

El Domingo de Piñata toma ahora el relevo con propuestas de marcado carácter tradicional. La jornada se abrirá con la actuación de la Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá, que hará entrega de sus reconocidos Payasitos de Oro y Plata, junto a la agrupación lírica La Zarzuela, que celebra su 50 aniversario.

De manera paralela, el parque García Sanabria acogerá el tradicional concurso de coches antiguos, una estampa que mezcla nostalgia y celebración.

Por la tarde, el protagonismo regresará al escenario central con el Carnaval Sénior de Canarias, encuentro que reunirá a mayores de todo el Archipiélago y que contará, entre otras actuaciones, con la de Shaila Dúrcal. El cierre musical lo pondrá la orquesta Guayaba antes del tradicional espectáculo de fuegos artificiales.

Balance de una edición multitudinaria

Así, entre cifras masivas y sensaciones difíciles de cuantificar, Santa Cruz despide otra edición que vuelve a confirmar la vigencia de su modelo festivo: abierto, participativo y profundamente arraigado en la calle.

El sinsabor de otros episodios del programa quedó diluido ante el auge del Carnaval de Día del Sábado de Piñata, la jornada más multitudinaria de participación que se recuerda, donde se impusieron el buen ambiente, la complicidad colectiva y la evidencia de que, en esta ciudad, el Carnaval sigue siendo una forma de vivir y encontrarse.