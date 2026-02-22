Santa Cruz despide un Carnaval histórico sin fechas ni motivo para el próximo año

La celebración de la tercera edición del Carnaval Senior en la plaza de la Candelaria, de la mano del Gobierno de Canarias, puso el broche de oro a una exitosa edición, en particular por el esplendor del segundo Carnaval de Día que reunió durante todo el Sábado de Piñata a 425.000 personas, con regusto a jornadas épicas, como el Récord Guinness de Celia Cruz, en 1987 –cuando se reunieron 250.000 amantes de la fiesta bailando al aire libre– o la edición de Juan Luis Guerra, en 2019, cuando se dijo que habían participado más de 400.000 carnavaleros.

Reflexión para el próximo año

De cara al próximo año, la organización ha preferido abrir un período de reflexión, toda vez que, si se aplicara el calendario tradicional que se regula con la Semana Santa, la inauguración se tendría que celebrar el 8 de enero, dos días después de la visita de los Reyes Magos, y la primera fase del concurso de murgas infantiles tendría lugar el 15 de enero, lo que supone que no habría ni una semana para montar el escenario en el recinto ferial, donde está operativo hasta el día 6 el PIT.

Con el buen sabor de boca que dejó el Sábado de Piñata, propio por haber vivido una edición histórica, Santa Cruz despidió el Carnaval este Domingo de Piñata, que arrancó, fiel a la tradición, en el parque García Sanabria, con la exhibición de coches clásicos, que luego alegraron con el rugir de sus motores y sus cláxones el paseo por el corazón de la capital.

Casi en paralelo cantaba la Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá las últimas coplas del Carnaval de los Ritmos Latinos en el templete de la plaza del Príncipe, donde hizo un alto para, con el periodista Zenaido Hernández como maestro de ceremonia, desvelar el nombre de los ganadores de los Payasitos de Oro y Plata, las esperadas menciones.

La Ni Fú-Ni Fá entrega su Payasito de Oro a EduCarnaval. / Álvaro Armas

Ganadores y reconocimientos

El máximo galardón que otorga la murga madre de Canarias correspondió a la Asociación Cultural EduCarnaval, nacida en el seno de la murga Diablos Locos, «por la difusión educativa de la idiosincrasia y cultura del Carnaval entre la infancia de los colegios de la capital tinerfeña», mientras que el Payasito de Plata fue para la Fundación Pedro Modesto Campos, de CajaSiete, «por su apoyo a nuestra cultura y tradiciones populares».

El Premio Roberto Carrillo Fragoso, que también otorga la Afilarmónica, fue compartido en esta oportunidad, al recaer en el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, y en la murga Los Virgueritos, de La Orotava, por celebrar las bodas de oro de su fundación.

De la pretendida crítica y humor del repertorio de la Ni Fú-Ni Fá, a la agrupación La Zarzuela, que dirige el maestro Salvador Rojas y que este año celebra también sus bodas de oro.

El Domingo de Piñata en Santa Cruz finalizó con la celebración de la tercera edición del Carnaval Senior que organiza el Gobierno de Canarias, en el que participaron Shaila Dúrcal y Pepe Benavente. En esta cita se entregaron los galardones ‘Carnaval, te quiero’.

Detalle del público que asistió a la tercera edición del Carnaval senior celebrado el Domingo de Piñata en Santa Cruz. / Andrés Gutiérrez

Galardones por Islas de 'Carnaval, te quiero'

En Lanzarote, fue para Manuel Rodríguez, con más de 40 años de trayectoria en Arrecife.

En El Hierro, a María Luisa Carballo Pérez, modista, diseñadora y artesana de Valverde.

En La Palma, Carmen María Acosta Lorenzo ‘Merry’, por su excepcional trayectoria de más de 40 años.

En Tenerife, al equipo de costura de la agrupación musical Chaxiraxi –Francisca León Estrada (Paca), María Pérez Cabrera (Maruca) y Antonia Expósito (Toñi)–.

Por Gran Canaria, Ana María Rivero Rodríguez ‘Ani’, fundadora del emblemático Bazar Ani y todo un referente en San Fernando.

En La Gomera, Manuel Jacinto Herrera Melián, director de la murga Los Decididos del Calvario y miembro del Entierro de la Sardina.

Por Fuerteventura, Pilar Suárez Sarabia, diseñadora de murgas y comparsas de Puerto del Rosario.

Planificación del Carnaval 2027

La organización del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se lo toma con calma de cara al próximo año.

Tradicionalmente, el día del concurso de comparsas sobre el escenario, la Concejalía de Fiestas divulgaba la votación del motivo entre los que se elegía el lema que presidiría la siguiente edición. No ocurrió así esta edición, donde el responsable de la organización, Javier Caraballero, ha decidido acuñar la frase hecha de que en Santa Cruz todo el año es Carnaval.

Así sería el calendario del Carnaval 2027, si se mantiene las fechas tradicionales. / El Día

La realidad es que la premura con la que comenzaría la próxima edición obliga a tomar una reflexión en la que incluso el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, quiere sumar a otros agentes vinculados a la fiesta, tanto a representantes de grupos como a otros históricos carnavaleros.

La principal decisión será ratificar un calendario que impide instalar el escenario en el recinto ferial en tiempo y forma o saltarse, al menos por un año, el calendario tradicional que viene marcado por la Iglesia. Esto supondría que los bailes del Carnaval en la calle se celebrarían después del Miércoles de Ceniza y abre la puerta al anhelo de algunos, como el concejal de Fiestas, de dejar la celebración de las carnestolendas en fecha fija, hipótesis que aceptaría por las circunstancias actuales el alcalde, que defiende que la fiesta siga marcada por el calendario tradicional.

En las próximas semanas está previsto que se saque la votación del motivo, mientras la organización estará inmersa en los preparativos de las Fiestas de Mayo, incluso en la visita del Papa, el 12 de junio a Santa Cruz de Tenerife.

Junto a decisiones estructurales, como la fecha de la celebración, quedan pendientes otras de calado artístico que el concejal de Fiestas ha apartado para no disipar el éxito con el que ha finalizado el Carnaval de los Ritmos Latinos.

El único punto de discrepancia de relevancia en esta edición se centra en el formato de la gala de elección de la reina y eso se podría traducir en un cambio al frente de la dirección artística, que ahora está en manos de Daniel Pagés. Difícil papeleta le espera a Javier Caraballero en un año electoral, cuando todo el equipo está hecho a su imagen y semejanza con Paula Álvarez y Yeray Piñero, con sobresaliente en galas infantiles, de mayores y unos sensacionales concursos a la medida de televisión. Incluso una escenografía de lujo, con el grancanario Sergio Macías.

Noticias relacionadas

La búsqueda de una gala como la del Carnaval dedicado en 2023 a Nueva York podría suponer el regreso de Enrique Camacho a costa de hipotecar el equipo que ha formado este año Caraballero... Le queda mucho trabajo al concejal de Fiestas para definir la nueva edición, de la que por ahora solo se tiene a ciencia cierta que se celebrará a comienzos de 2027.