El alcalde percibe una evolución de forma positiva en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife realiza un balance muy positivo del Carnaval 2026, asegurando que se han cumplido —e incluso superado— las expectativas previstas. Tras varios días de celebraciones intensas, el regidor reconoce encontrarse «recuperándose de la fiesta en la calle», pero con la convicción de que la ciudad ha vuelto a protagonizar una edición memorable. Una cita histórica.

Afluencia masiva desde primera hora

«Ya desde la mañana intuíamos que iba a ser un día grande», explica al recordar la afluencia registrada en el Carnaval de Día y su continuidad hasta bien entrada la noche, con espacios completamente llenos y un público entregado al disfrute.

El alcalde insiste en que el éxito del modelo santacrucero reside en su carácter abierto y participativo. «Seguimos demostrando que en la calle somos imbatibles», afirma, convencido de que no existe otro Carnaval capaz de combinar tal volumen de asistentes con la calidad del disfraz, el humor y la convivencia entre generaciones.

La celebración volvió a reunir perfiles muy diversos: familias durante el día, grupos tradicionales de carnavaleros por la tarde y un público más amplio en horario nocturno, todos compartiendo un mismo espacio festivo. Además, subrayó que las incidencias fueron muy reducidas y que, a diferencia del año pasado, no hubo que lamentar sucesos graves, lo que refuerza la percepción de una fiesta segura. Y no pasa por alto la labor de cuantos efectivos trabajan para que otros puedan disfrutar en las mejores condiciones.

Un Carnaval que crece y se expande

El regidor pone en valor la incorporación de nuevos lugares de actividad que han ampliado el mapa festivo. Iniciativas como el ambiente temático en calle La Noria, los encuentros murgueros en la plaza de La Concepción o propuestas de carácter espontáneo surgidas al margen del programa oficial evidencian, a su juicio, que el Carnaval «está evolucionando de manera positiva».

También destacó actividades inclusivas y formatos pensados para públicos diversos, que se suman a la tradición sin sustituirla. «Están surgiendo cosas nuevas que enriquecen la fiesta sin perder su identidad», señala.

Revisión interna para seguir mejorando

Pese al balance favorable, el Ayuntamiento abrirá ahora un proceso de análisis interno con el área de Fiestas y los equipos técnicos. El objetivo será revisar aspectos organizativos, escuchar propuestas y estudiar posibles ajustes que permitan seguir perfeccionando el modelo.

Una llamada al diálogo

El alcalde subraya que este diálogo no se limitará a los responsables municipales, sino que incluirá a conocedores de la fiesta. «Siempre hay espacio para la mejora, incluso en un gran Carnaval», dice.

Uno de los asuntos que requerirá mayor estudio será la fecha del próximo Carnaval, condicionada por el calendario litúrgico y los tiempos técnicos necesarios para el montaje del recinto. La intención inicial es mantener la tradición, aunque no se descartan modificaciones si no existieran garantías logísticas suficientes.

«Soy partidario de respetar la tradición, pero no podemos ir contra los tiempos materiales», admite el regidor, dejando abierta la posibilidad de un ajuste puntual o de una solución más estable si fuera necesario.

Regusto a ediciones míticas

Más allá de cifras o actuaciones concretas, el alcalde asegura que esta edición dejó una sensación colectiva difícil de describir, comparable a ediciones míticas como el año de Celia Cruz, en 1987, o el de Juan Luis Guerra, en 2019.

«La gente tenía la sensación de estar viviendo algo especial», concluye, satisfecho de que la ciudad haya vuelto a demostrar que su Carnaval no solo se organiza, sino que se vive intensamente en cada calle.