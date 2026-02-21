Sigue en directo los actos y las actuaciones del segundo Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife

El segundo Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife 2026 vuelve a convertir este sábado el centro de la capital en un gran escenario al aire libre, con miles de personas disfrutando de música, disfraces y ambiente festivo desde el mediodía. La ciudad se prepara para vivir una de las jornadas más multitudinarias del programa carnavalero, con tres espacios principales —Plaza de La Candelaria, Plaza del Príncipe y Francisco La Roche— y una programación ininterrumpida hasta las seis de la mañana. Unas actuaciones de las que ya se conoce todos los horarios.

El cartel combina tradición y grandes conciertos, con comparsas y orquestas del Carnaval junto a artistas nacionales e internacionales como Nicky Jam, Sebastián Yatra, Leoni Torres y Eddy Herrera. Además, reconocidas orquestas canarias y DJs pondrán ritmo a una jornada pensada para todos los públicos, consolidando el formato de Carnaval de Día como uno de los actos más esperados del calendario festivo.

Nicky Jam actúa la noche del Sábado de Piñata, desde las 21:30 horas, en el escenario de la avenida Francisco La Roche. / El Día

Bajo el sol y con las calles llenas de color, familias, grupos de amigos y visitantes se suman a una celebración que refuerza el papel de Santa Cruz de Tenerife como referente internacional del Carnaval. A lo largo de esta noticia podrás seguir en directo las actuaciones, los momentos más destacados y todo lo que ocurra en el segundo Carnaval de Día de 2026.