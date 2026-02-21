Sigue en directo los actos y las actuaciones del segundo Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife
Más de 15 horas de música en tres escenarios, con conciertos internacionales, orquestas y miles de personas disfrutando del ambiente festivo en el corazón de la capital tinerfeña.
El segundo Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife 2026 vuelve a convertir este sábado el centro de la capital en un gran escenario al aire libre, con miles de personas disfrutando de música, disfraces y ambiente festivo desde el mediodía. La ciudad se prepara para vivir una de las jornadas más multitudinarias del programa carnavalero, con tres espacios principales —Plaza de La Candelaria, Plaza del Príncipe y Francisco La Roche— y una programación ininterrumpida hasta las seis de la mañana. Unas actuaciones de las que ya se conoce todos los horarios.
El cartel combina tradición y grandes conciertos, con comparsas y orquestas del Carnaval junto a artistas nacionales e internacionales como Nicky Jam, Sebastián Yatra, Leoni Torres y Eddy Herrera. Además, reconocidas orquestas canarias y DJs pondrán ritmo a una jornada pensada para todos los públicos, consolidando el formato de Carnaval de Día como uno de los actos más esperados del calendario festivo.
Bajo el sol y con las calles llenas de color, familias, grupos de amigos y visitantes se suman a una celebración que refuerza el papel de Santa Cruz de Tenerife como referente internacional del Carnaval. A lo largo de esta noticia podrás seguir en directo las actuaciones, los momentos más destacados y todo lo que ocurra en el segundo Carnaval de Día de 2026.
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños
- El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
- Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
- La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
- El creador del lenguaje C++ lanza un mensaje a los futuros informáticos canarios: 'No se puede aprender a programar por internet
- Santa Cruz suspende el Coso por luto y mal tiempo