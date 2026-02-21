La Tacones se proclama ganadora de la Gala Drag Queen 2026 con un número flamenco

El cuarto y último trono de los carnavales de oro ya tiene a su reinona, la Drag Queen 2026. Las Palmas de Gran Canaria, en el 50 aniversario de su Carnaval, coronó este viernes a La Tacones en la Gala Drag Queen como legítima heredera de la corona y que, como parte del premio, se irá de gira nacional con el espectáculo This is Drag. El vencedor de 2025, drag Ármek, hizo entrega del cetro en un acto lleno de emociones.

Santa Catalina también arropó con sus ovaciones a las cuatro damas de honor que la acompañaron en el escenario. Shíky ocupó el puesto de primer finalista, seguida por Ácrux, en el segundo lugar. Sequins se alzó como tercera en el podio, mientras que Ígnea logró hacerse con el cuarto puesto. La Tacones, por su parte, ya venía con el premio al mejor diseño, otorgado en la preselección del pasado 30 de enero.

Mejoras con pantallas led y buenos presentadores

Un total de doce aspirantes hicieron vibrar el parque con unas actuaciones cargadas de humor, desparpajo, picardía y crítica que, por primera vez en la historia de la gala, incorporaron pantallas led en sustitución o complemento de los decorados tradicionales. Con este nuevo elemento, el espectáculo televisivo ha experimentado una mejora exponencial que permitirá exprimir mucho más el potencial del espectáculo, si bien la apuesta de la ganadora por lo antiguo fue todo un acierto que la condujo al trono.

La cita estuvo presentada por Roberto Herrera y Yanely Hernández, quienes recuperaron una sobriedad que se perdió el año pasado, sin dejar de lado la alegría y el humor de dos profesionales canarios con rodaje y complicidad. Aprovecharon la ocasión, además, para mandar su apoyo a los médicos de Canarias que están en huelga.

La obertura y el jurado

La noche arrancó con la obertura 'La ciudad encendida', que aglutinó a 800 personas sobre el escenario, incluyendo reconocidos transformistas de Canarias. Arrancó con el mítico Bohemian Rhapsody de Queen para dar paso a otros temas icónicos de cantantes como Cher, Jennifer López o Lady Gaga que conectaron Las Vegas y Las Palmas de Gran Canaria "en un mismo latido". También por allí circuló una guitarra gigante sobre ruedas que ya se había asomado una semana antes en la Gala de la Reina del Carnaval.

Gala de elección Drag Queen Carnaval 2026. Obertura / Andrés Cruz

A continuación se presentó al jurado presidido por la periodista María Eizaguirre y compuesto por Lola Rodríguez, actriz y modelo; Carlos Menéndez, peluquero, maquillador y primer ganador de la gala en 1998; Alberto Dugarte, maquillador; Cristian Drak, creador de This is Drag; Alicia Aroca, bailarina y coreógrafa; y Paco Medina, impulsor de la gala e historia viva del Carnaval, como secretario del jurado.

Entre el público pudieron verse rostros conocidos del equipo de gobierno municipal equipados con diademas de cartas de póker y plumas. Entre ellos destacó la alcaldesa, Carolina Darias, con un elegante traje rojo y un tocado de una rosa. Pero si alguien llamó la atención entre el politiqueo fue el exalcalde Augusto Hidalgo, ataviado con un disfraz de jóker y cumpliendo con su fama de carnavalero.

Rosas y aulas

El encargado de estrenar una noche de ropa por los aires fue Ávalon, quien presentó una reinterpretación de la leyenda mexicana de La Llorona y un homenaje al Día de Muertos bajo el título de 'Mira en lo que te has convertido'. Su actuación dio comienzo con una estética oscura –en la que destacaba un cuidado maquillaje con brillantes lágrimas rojas de pedrería– que rompió enérgicamente con la tristeza para bailar, seducir y florecer como una gran rosa.

El siguiente en pisar el escenario fue drag Ego con '¡Ay chiquillas! No me hagan reír, que no es lo mismo TDH que HDMI'. Su show combinó un gran sentido del humor con sello canario que dejó "enraladas" a todas con una crítica por la falta de recursos en los centros educativos. Para ello se sirvió de las icónicas Monster High y Las Divinas de Patito Feo, que combinó con una recopilación de titulares de prensa.

Un triplete de estética

A continuación, Sequins interpretó un número humorístico y muy colorido sobre las operaciones estéticas titulado 'Lo que el bisturí se llevó... hoy estoy más estirá que un chicle'. En el escenario le pasó de todo: perdió el pelo, ganó labios de silicona y se deshizo de kilos de grasa subida en una jeringuilla giratoria al son de Potra Salvaje.

Con este artista dio comienzo un triplete de actuaciones, casualmente consecutivas, sobre las modificaciones estéticas. Seguidamente, Vilanz se estrenó en Santa Catalina en representación de Fuerteventura con 'La fama lo es todo, hasta que te consume', una fantasía basada en la película La sustancia. Entre increíbles acrobacias y llamativos contrastes de colores, mostró su mejor versión llena de fuerza y juventud.

Justo después, Yshia Taisma llenó el parque de risas con el espectáculo '¡Fonita, la Yshia está revirá! pero, aunque la mona se vista de seda, Yshia se queda...'. Desde el atropello de una guagua hasta una clínica donde logra salvarse bailando Antes Muerta Que Sencilla, la cómica aprovechó para hacerse algunos retoquitos con el cuerpo envuelto en vendas. Solo hubo una cosa que el doctor no logró quitarle: un buen matojo de pelos.

Sobre ruedas y por el aire

Para seguir la estela de los atropellos llegó Hefesto al volante del número titulado 'Terapia de choque', caracterizado como un coche de carreras. Entre pérdidas de aceite y mucha gasolina de Daddy Yankee, se saltó un control de alcoholemia conduciendo a toda velocidad, animado por un público emocionado. Al final, hasta acabó con una rueda sobre la cabeza y una baliza en el tanga.

Cerrando el primer bloque de drags, cinco divas canarias –una de las cuales hasta voló por los aires– homenajearon algunos de los grandes clásicos que han configurado la banda sonora del colectivo LGBTIQ+ en todo el mundo. Daira Monzón, Dunia Santana, Dácil Suárez, Beatriz Pérez y Tania Gil cantaron grandes temas tales como Raining Men, I Will Survive, Freed From Desire o Diva.

Entre personajes Disney

La segunda ronda arrancó con un show de garras y colmillos a cuenta de Ígnea. ‘Dame un grr, ¿un qué?’ ofreció al público una amalgama de contrastes que fue de una estética masculina a una femenina con el personaje de black panther y un superhéroe rosa que combate las "fuerzas de la intolerancia" con arriesgadas acrobacias.

Un entrañable personaje azul tomó el testigo Disney en el espectáculo de Eiko, 'Objeto volador no identificado'. Mientras surfeaba sobre sus grandes plataformas, trajo a Stitch al escenario con referencias a Elvis y música de Las Guerreras del Kpop. Pero lo que hizo estallar al público fue una reivindicación muy viva en nuestro archipiélago que también se aplica en Hawaii: Canarias tiene un límite.

De cartas y casas

Otro artista que levantó a todo el público fue Ácrux, con la fantasía 'Quien no arriesga no gana... ¿Y tú apuestas por mí?'. Con la ayuda de las nuevas pantallas y una ambientación de Las Vegas, mostró imágenes de sus actuaciones anteriores en la gala a lo largo de 18 años en la que siempre "jugó bien sus cartas pero se quedó a las puertas". Al finalizar, la emoción se apoderó del artista y se bajó del escenario para recibir el calor de unas gradas enloquecidas.

Llegado el número de Shíky, Santa Catalina no dejó de retumbar entre aplausos y vítores con ‘Hogar, dulce hogar’, que elevó el actual problema de la vivienda en Canarias por encima de sus plataformas. Literalmente se colgó en la horca, asfixiado por las deudas, e hilvanó la reivindicación con una oda de amor por las islas que acabó con un final contundente: "Vivienda = derecho".

La identidad y el taconeo

Seguidamente fue el turno de Vintash, quien cautivó al público con 'Volver a nacer', un emotivo y vistoso espectáculo lleno de vibrantes flores. Con elegancia y sensualidad, contó entre líneas una historia de superación acompañada por un gran manto de brillo.

Y para cerrar la noche con un buen taconeo, la última actuación trajo el más puro estilo flamenco con todo el arte de La Tacones. ‘¡Hoy voy a ser yo! Aunque el mundo no esté preparado...’ destacó por sus vistosos trajes y porque lo apostó todo a unos decorados tradicionales de donde salieron los bailarines por sorpresa.

La despedida del trono

Antes de dar por finalizada la noche y revelar los resultados, Ármek demostró por qué el último año fue su reinado. Con la fantasía 'Yo no nací para reinar, nací para ser eterno', bailó y dio vertiginosas volteretas por todo el escenario que compaginó con grandes tocados de plumas en recordatorio de los vestuarios que lució en 2025.

Como último toque a la gala, las Nancys Rubias se apoderaron del parque en una actuación que trajo de vuelta a todos los aspirantes al escenario junto con una lluvia de confeti y una gigante bandera LGBTIQ+ que voló por los aires.