Carnaval, por los siglos de los siglos

La cantera del Carnaval chicharrero tomó este viernes durante hora y media las calles de Santa Cruz para inaugurar el esperado fin de semana de Piñata con la celebración del Coso Infantil, un desfile que volvió a evidenciar que el relevo generacional del Carnaval capitalino está garantizado. Medio centenar de colectivos de diferentes modalidades –murgas infantiles y grupos coreográficos en su mayoría– protagonizó una cita marcada por la ilusión, la creatividad y el entusiasmo de los más pequeños, auténticos guardianes del futuro de la fiesta, entre centenares de anónimos participantes llegados de la mano de sus familias.

El recorrido arrancó a las seis de la tarde desde el cruce de Numancia con Méndez Núñez y avanzó por las calles de El Pilar y Villalba Hervás hasta desembocar en la plaza de La Candelaria, donde numeroso público aguardaba para recibir a los participantes. Familias, turistas y aficionados acompañaron con aplausos y fotografías un desfile que, más allá del espectáculo, simboliza cada año la transmisión del espíritu carnavalero entre generaciones.

La comparsa Tropicana Infantil fue la encargada de abrir la comitiva, marcando el ritmo de una tarde en la que también desfiló la reina infantil, Micaela Díaz Lima, acompañada de su corte de honor. La joven soberana, que conquistó el cetro con la fantasía Desde bien lejitos vengo, diseñada por Santi Castro, volvió a recibir el cariño del público en su primer gran acto en la calle, reforzando el carácter familiar y participativo del Carnaval chicharrero.

Junto a ella brillaron las damas de honor Leire Socas Alam, Sofía Campos Ramos, Daniela Barrera Padilla y Ana Ferrera González, cuyas fantasías aportaron colorido y elegancia a un desfile en el que la imaginación infantil se convirtió en protagonista absoluta. La presencia de la corte añadió solemnidad a un acto pensado, sobre todo, para el disfrute colectivo.

El Coso Infantil reunió además a las murgas galardonadas en el reciente concurso, entre ellas Sofocados —primer premio de Presentación—, así como otras formaciones que demostraron el alto nivel de la cantera. También participaron Mamelones, que revalidó el primer premio de Interpretación, Castorcitos —en pleno vigésimo aniversario—, Redoblones, Bambas y otras agrupaciones que continúan alimentando la tradición crítica y humorística del género desde edades tempranas.

El desfile incorporó igualmente a centros infantiles, disfraces premiados y batucadas escolares, ampliando el carácter integrador de una convocatoria en la que la participación pesa tanto como la competición. La música, los bailes y las coreografías transformaron el centro de la ciudad en un gran escenario al aire libre donde la espontaneidad sustituyó al protocolo.

Uno de los apartados más celebrados fue la presencia de los grupos coreográficos que han destacado en la presente edición carnavalera. Formaciones como Wonder –ganador del concurso en Interpretación–, La Vica, Yu-Funk, Odali o Crew of Dreams trasladaron al público la energía de sus montajes, adaptados para compartir protagonismo con los más pequeños y demostrar que el baile es otra de las grandes escuelas del Carnaval.

Coso infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife / María Pisaca

La respuesta ciudadana fue masiva a lo largo de todo el trayecto, confirmando que este desfile infantil se ha consolidado como antesala imprescindible de los actos de Piñata. Padres, abuelos y curiosos acompañaron el paso de las agrupaciones, muchos de ellos repitiendo la experiencia que años atrás vivieron como participantes, en una cadena emocional que explica la pervivencia de la fiesta.

Tras el desfile, la actividad continuó en el escenario instalado en la plaza de La Candelaria, donde las agrupaciones musicales ofrecieron actuaciones durante la tarde y la noche, enlazando con los tradicionales bailes carnavaleros repartidos en distintos puntos del centro. Orquestas y formaciones animaron una velada que se prolongó hasta la madrugada y que sirvió de puente hacia el Carnaval de Día del sábado.

El Coso Infantil volvió así a reivindicar su papel como uno de los actos más entrañables del calendario, una celebración donde no hay nostalgia sino proyección de futuro. En cada disfraz improvisado, en cada redoble de tambor y en cada paso de baile se dibuja la continuidad de una tradición que no se aprende en los libros, sino en la calle. Con esta cita, la ciudad abrió oficialmente su último gran fin de semana festivo recordando que el Carnaval no solo se hereda: se ensaya desde la infancia. n