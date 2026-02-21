Hasta las barricas de vino salen a bailar en el Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife
Centenares de carnavaleros participan una nueva edición de Te lo Curraste, Mascarita, iniciativa de Darío López para fomentar los disfraces artesanales y originales
El Carnaval de Día del Sábado de Piñata volvió a latir con fuerza en la plaza de Plaza Isla de La Madera, a las puertas de la antigua Recova y junto al Teatro Guimerá, hoy en obras, pero durante décadas escenario íntimo de galas y concursos que forman parte de la memoria festiva de la ciudad.
El enclave, cargado de historia carnavalera, sirvió nuevamente como punto de encuentro para quienes entienden la fiesta como una expresión espontánea y popular. Allí, desde primera hora de la tarde, comenzaron a concentrarse mascaritas y curiosos atraídos por una propuesta que reivindica el ingenio frente a lo prefabricado.
El humorista y divulgador carnavalero Darío López puso en escena una nueva edición de Te lo curraste mascarita, iniciativa que anima a rescatar el disfraz elaborado a mano, el que nace en casa, en garajes o en reuniones de amigos.
En esta ocasión, hasta llamativas barricas de vino “salieron a pasear”, convertidas en fantasía carnavalera con un mecanismo incorporado que permitía servir y degustar el contenido, mezcla perfecta de sorpresa, funcionalidad y picaresca festiva.
Desde las cuatro de la tarde comenzaron a desfilar creaciones de lo más variopinto: rebaños de ovejas perfectamente caracterizados, enormes cholas con relato propio y otras propuestas imposibles de encasillar que demostraban que la imaginación sigue siendo el principal motor del Carnaval de calle.
Un proyecto nacido del cariño al Carnaval
La iniciativa surgió en 2014 impulsada por el propio Darío López junto a Elena González, hija de Enrique González, recordado como una de las grandes leyendas vinculadas a la histórica Afilarmónica Ni Fú‑Ni Fá. Ambos promovieron este encuentro con la idea de dar visibilidad a los disfraces trabajados con esmero para que no desaparezcan tras una sola noche de fiesta.
Te lo curraste mascarita mantiene su esencia original: no es un concurso, no hay premios ni clasificaciones. Se trata de una convocatoria informal organizada desde la propia calle, donde el reconocimiento llega en forma de miradas cómplices, fotografías y conversaciones entre desconocidos que comparten una misma pasión.
Así, entre risas, creatividad y participación colectiva, la cita volvió a demostrar que el Carnaval también se construye lejos de los escenarios oficiales. En este rincón urbano, el disfraz deja de ser un complemento para convertirse en relato, memoria y homenaje vivo a la tradición popular que se reinventa cada año sin perder su raíz.
