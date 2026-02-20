Carnaval de Las Palmas 2026
Sigue en directo la Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria 2026
El Parque de Santa Catalina acoge a los doce aspirantes a la corona Drag Queen, en una gala que celebra su 50 aniversario
Directo Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026
Este viernes se celebra el que para muchos es el evento más espectacular de todo el Carnaval. El Parque de Santa Catalina se recibe a los 12 aspirantes que lucharán por alzarse con la corona de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. El espectáculo más transgresor de las fiestas puede seguirse desde aquí a partir de las 21:00 horas.
Los finalistas de esta edición son: Drag Vilanz, Drag Ácrux, Drag Ígnea, Drag Shíky, Drag Vintash, Drag Eiko, Drag Sequins, Drag La Tacones, Drag Hefesto, Drag Ego, Drag Yshia Taisma y Drag Avalon.
Así es la Gala Drag Queen 2026
La Gala Drag Queen, que en 2026 celebra su 50 aniversario, se ha consolidado como una de las grandes veladas del programa y como uno de los principales rasgos distintivos del Carnaval capitalino en su proyección exterior. Se trata del certamen Drag con más arraigo y una reivindicación del carácter abierto, diverso y transgresor de las fiestas.
La gala estará presentada por Tomás Galván, Miss Claudia y Mingo Ávila. Durante la preselección, el azar decidió el orden de salida de los 12 participantes que competirán esta noche por el título.
Dónde ver la Gala Drag en directo
La Gala Drag Queen podrá seguirse en directo con todas las actuaciones y conocer en tiempo real al ganador de esta edición.
Como ocurre cada año, el Parque de Santa Catalina vivirá una de sus noches más emocionantes ante un público que agota siempre las entradas para la gran noche de las plataformas.
